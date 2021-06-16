Yoko Ogawa’nın Hafıza Polisi romanı okurlarla buluştu

Ödüllü Japon yazar Yoko Ogawa’nın kaleminden, unutulmayacak bir distopik roman: Hafıza Polisi, Kafka Kitap logosuyla raflarda yerini aldı.

Hafıza Polisi, her şeyin aniden yok olmaya başladığı bir adanın halkı üzerinden, unutanların yitip gitmeye mahkûm olduğu ve ancak hatırlamakta direnenlerin gerçekten hayatta kalabileceği gerçeğini dokunaklı ve sarsıcı bir hikâyeyle gözler önüne seriyor.

Hafızanın gücüne ve unutarak kaybettiklerimizden bize yadigâr kalan travmalara dair gerçeküstü, kışkırtıcı bir masal sunan Hafıza Polisi, yaşadığımız yüzyıla yöneltilebilecek en naif serzenişi de satırları arasına gizliyor: "Unutmaktan korkmadığınızda her şey birdenbire ölür; her şey, birdenbire…"

TÜRKÇEDEKİ İKİNCİ KİTABI

Daha önce film uyarlaması da yapılan Profesör ve Hizmetçi adlı kitabı çok okunan Yoko Ogawa’nın Türkçe’deki ikinci kitabı Hafıza Polisi, ciddi meseleleri güçlü hikâyelerin içinde, dayatmadan ve çok yaratıcı şekilde ele almayı başaran Uzakdoğu edebiyatının dikkat çekici bir örneği…

OURLARI BEKLEYEN GÜZEL ÖYKÜ

Peren Ercan’ın Japonca aslından dilimize kazandırdığı Hafıza Polisi’nde edebiyatseverleri müthiş bir öykü içinde aktarılan sağlam bir sistem eleştirisi bekliyor.

HAFIZA POLİSİ

Adı bilinmeyen bir sahildeki küçük bir adada nesneler art arda yok olmaktadır. Önce şapkalar gider, ardından kurdeleler. Kuşlar ve güller de yok olduktan sonra kayıplar hem hız kazanır hem de etki güçleri giderek büyür, ancak despot Hafıza Polisleri’nin korkusuyla titreyen ada halkı, olan biteni sorgulamaktan ölesiye çekinir. Hatıralarına sıkıca sarılan küçük bir grup insan gibi teker teker avlanmaktansa unutmayı tercih ederler. Ne var ki, asıl yok oluş tam da bu noktada başlayacaktır…

YOKO OGAVA HAKKINDA

1962 yılında Japonya'da doğdu. 1988 yılından bu yana yirmiyi aşkın kurgu/kurgudışı esere imzasını atan yazar, daha önce Profesör ve Hizmetçi adlı romanıyla Türk okurla buluşmuştu. Japonya'nın en prestijli edebiyat ödüllerini kucaklayan Ogawa, yayımlanışından yirmi beş yıl sonra İngilizceye çevrilen Hafıza Polisi ile tüm dünyada büyük yankı uyandırmıştır. Yeni eserler üzerinde çalışmayı sürdüren yazar, eşi ve oğluyla birlikte Japonya'nın Ashiya şehrinde yaşamaktadır.

Ergül Tosun

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