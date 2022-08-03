A’dan Z’ye Aromaterapi Karışımları kitabı yüzyıllardır sağlık ve güzellik, gençlik formülü olarak kullanılan aromaterapik uçucu yağlardan evde kendi kendinize yapabileceğiniz eşsiz kozmetik formüller.

Uçucu yağların tedavi amacıyla kullanılmaları 19’uncu yüzyıl başlarında bir laboratuvar kazası geçiren Fransız kimyacı René-Maurice Gattefossé tarafından rastlantıyla keşfedilmiş ve o günden itibaren uçucu yağlar çeşitli hastalıkların tedavisi için kullanılmaya başlanmıştır.

Bu konudaki bilgi birikiminin artması sonucunda uçucu yağların insanların ruh halini, davranışını ve üretkenliğini değiştirebileceği bilimsel olarak da kanıtlanmış; iyileştirici etkileri hakkında çok sayıda bilimsel çalışma ve kitap yayınlanmış; tedavi, kozmetik ve aromatik amaçlarla kullanılan doğal ürünlerin üretimi de hızla artmıştır.

Tıbbi bitkiler, binlerce yıldır halk sağlığı için önemli bir kaynak olarak değerlendirilir. Tıbbi bitkilerden elde edilen uçucu yağlar ve özellikle aromaterapi uygulamaları tüm dünyada yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Bilimsel çalışmalar, uçucu yağların birçok farklı tıbbi etkiye sahip olduklarını ortaya koymuştur.





Özgün bakım formülleri

Prof. Dr. L. Ömür Demirezer, Prof. Dr. Tayfun Ersöz, Prof. Dr. Bilge Şener ve Prof. Dr. Ayşegül Köroğlu tarafından kaleme alınan A’dan Z’ye Aromaterapi Karışımları kitabı saç dökülmesinden kepeklenmeye, saç derisi problemlerinden saç uzamasına, leke gidericiden güneş kremine, kaş kirpik güçlendiriciden cilt gençleştiriciye, kırışıklık sorunlarından elastikiyet kaybına kadar her türlü cilt sorununa farklı ve kolay karışımlarla özgün bakım formülleri öneriyor...