Petrol
87.57
0.14%
Euro
19.0955
0.11%
Dolar
18.6207
0.00%
Altın
1.042
0.18%
Borsa
4570
0.00%
Bitcoin
301.010
-3.18%
BTXN Coin
6.02
-1.14%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 12 C

    Ahmet Rasim'in eserleri Bir Sefilenin Evrak-ı Metrukesi adlı kitapta toplandı

    Türk edebiyatının usta kalemlerinden Ahmet Rasim'in hayattayken kitap olarak neşrettiği altı kurgu kitabı, Bir Sefilenin Evrak-ı Metrukesi adlı eserde bir araya getirildi.
    • 22.11.2022 - 08:52
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ahmet Rasim'in eserleri Bir Sefilenin Evrak-ı Metrukesi adlı kitapta toplandı

    VakıfBank Kültür Yayınlarından (VBKY) çıkan eserde, yazarın "Mehalik-i Hayat", "Tecarib-i Hayat", "Afife", "Numune-i Hayal", "İki Damla Gözyaşı", "Bir Sefilenin Evrak-ı Metrukesi" ve "Hanım" adlı kitapları yer alıyor.

    İstanbul'un gündelik yaşantısı, kendi çocukluk anıları ve matbuat hayatını ele alan Ahmet Rasim'in kitap olarak yayımlanan 156 eseri bulunuyor.

    Yazılarının farklı tür ve yayınlarda bambaşka özellikler taşıması, aynı metinde türler arası olarak tanımlanan üslup ve anlatım farklılıklarının görülmesi ile Ahmet Rasim, sözcük zenginliğiyle Türk edebiyatında öne çıkıyor.

    Dört hikaye...

    Kitap hazırlanırken "Numune-i Hayal" kitabında bulunan dört hikayeden üçünün aynı adı taşısa da içerik olarak tamamen başka nüshaları olduğu keşfedildi. Bu farklı hikayeler de araştırmacılara kolaylık ve karşılaştırma imkanı sağlaması amacıyla diğerlerinin arkasında yer aldı.

    Ahmet Rasim in eserleri Bir Sefilenin Evrak-ı Metrukesi adlı kitapta toplandı #1

    Kurmaca nitelik

    AA'da yer alan habere göre; melez tür olarak sunulan "Hanım" adlı metnin geneli kurmaca nitelik taşırken, metinde ansiklopedik bilgiler, ev işlerine ilişkin pratik malumatlar, zaman zaman da adabı muaşeret konusunda iç içe geçmiş kısımlar da bulunuyor.


    Bez Bebek’in Yağmur’u Asena Keskinci güzelliğiyle mest etti! İnanılmaz değişimi ağızları açık bıraktı..
    Medya

    Bez Bebek’in Yağmur’u Asena Keskinci güzelliğiyle mest etti! İnanılmaz değişimi ağızları açık bıraktı..

    Kripto camiası Aslı'nın bulduğu sistemi konuşuyor!
    Advertorial

    Kripto camiası Aslı'nın bulduğu sistemi konuşuyor!

    IMF'den Fransa'ya 'bütçeni ayarla' çağrısı
    Ekonomi

    IMF'den Fransa'ya 'bütçeni ayarla' çağrısı

    Görüş Bildir