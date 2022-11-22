Ahmet Rasim'in eserleri Bir Sefilenin Evrak-ı Metrukesi adlı kitapta toplandı

Türk edebiyatının usta kalemlerinden Ahmet Rasim'in hayattayken kitap olarak neşrettiği altı kurgu kitabı, Bir Sefilenin Evrak-ı Metrukesi adlı eserde bir araya getirildi.

VakıfBank Kültür Yayınlarından (VBKY) çıkan eserde, yazarın "Mehalik-i Hayat", "Tecarib-i Hayat", "Afife", "Numune-i Hayal", "İki Damla Gözyaşı", "Bir Sefilenin Evrak-ı Metrukesi" ve "Hanım" adlı kitapları yer alıyor.

İstanbul'un gündelik yaşantısı, kendi çocukluk anıları ve matbuat hayatını ele alan Ahmet Rasim'in kitap olarak yayımlanan 156 eseri bulunuyor.

Yazılarının farklı tür ve yayınlarda bambaşka özellikler taşıması, aynı metinde türler arası olarak tanımlanan üslup ve anlatım farklılıklarının görülmesi ile Ahmet Rasim, sözcük zenginliğiyle Türk edebiyatında öne çıkıyor.

Dört hikaye...

Kitap hazırlanırken "Numune-i Hayal" kitabında bulunan dört hikayeden üçünün aynı adı taşısa da içerik olarak tamamen başka nüshaları olduğu keşfedildi. Bu farklı hikayeler de araştırmacılara kolaylık ve karşılaştırma imkanı sağlaması amacıyla diğerlerinin arkasında yer aldı.

Kurmaca nitelik

AA'da yer alan habere göre; melez tür olarak sunulan "Hanım" adlı metnin geneli kurmaca nitelik taşırken, metinde ansiklopedik bilgiler, ev işlerine ilişkin pratik malumatlar, zaman zaman da adabı muaşeret konusunda iç içe geçmiş kısımlar da bulunuyor.