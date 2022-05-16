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    Alfred’in yazdığı ve çizdiği Beni Avlayamazsınız kitabı

    Yazar Alfred’'in yazdığı ve Türkçeye kazandırılan Beni Avlayamazsınız kitabı, yeni okumalar yapmak isteyenlere için tavsiye niteliğinde.
    • Haber Merkezi
    • 16.05.2022 - 09:50
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    Alfred’in yazdığı ve çizdiği Beni Avlayamazsınız kitabı

    Guillaume Guéraud'un romanından Alfred tarafından etkileyici bir ustalıkla uyarlanmış bu hikâye özgürlük arzusunun nasıl şiddete ve kana dönüştüğünü çarpıcı biçimde anlatıyor.

    En az anlattığı hikâye kadar sert ve vurucu çizgilere sahip bu çizgiromanı elinizden bırakamayacaksınız! Eskisi Gibi ve Senso adlı kitaplarıyla çizgiroman severlerin büyük beğenisini toplayan Alfred’in yazdığı- çizdiği, Beni Avlayamazsınız, yepyeni bir okuma sunuyor.

    Alfred’in yazdığı ve çizdiği Beni Avlayamazsınız kitabı #1

    Sayfa: 120

    Kitaptan

    "Bin iki yüz on dokuz nüfuslu Mortagne’de orman ve bağ topluluğun sahip olduğu iki şirketibesleyen yegâne kaynaklardır; Clément Şatosu ve Listrac Kereste Fabrikası Mortagne’nin geçimkaynaklarıdır. Ve Bay Clément için çalışmak, Bay Listrac için çalışanlardan nefret etmekleeşdeğerdir, bunun tersi de geçerlidir. Nefret, Mortagne’de kol gezer ve bu hep böyle olmuştur."


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