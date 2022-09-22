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    Alice Roberts, Dünyamızı Değiştiren 10 Tür kitabında hayvan öykülerini anlatıyor

    Antropolog, biyolog ve yazar Alice Roberts’ın kaleme aldığı Evcilleştirme: Dünyamızı Değiştiren On Tür kitabında 10 tür hayvanın olağanüstü öyküleri yer alıyor.
    • Haber Merkezi
    • 22.09.2022 - 16:48
    • Güncelleme : 22.09.2022 - 18:05
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    Alice Roberts, Dünyamızı Değiştiren 10 Tür kitabında hayvan öykülerini anlatıyor

    Arkeolojiyle genetikteki son teknolojiyi birleştiren Evcilleştirme, insanın ve onun tarafından evcilleştirilen dokuz türün; köpek, buğday, sığır, mısır, patates, tavuk, pirinç at ve elmanın insanlık tarihini nasıl dönüştürdüğünü anlatıyor.

    Aydınlatıcı, geniş kapsamlı ve büyüleyici kitabında Alice Roberts, insan eylemlerinin baskısı altında çatırdayan bir dünyada, doğal dünyayla olan ilişkimize ve onun üzerindeki büyük etkimize yeniden bakmamızı sağlıyor.

    Alice Roberts, Dünyamızı Değiştiren 10 Tür kitabında hayvan öykülerini anlatıyor #1

    Alice Roberts

    Dünyada ses getiren yazar

    Dünyada çok getiren eserleri Türkiye’deki okurlara ulaştırmaya devam eden Epsilon Yayınevi,bilimsel hikâye anlatımının en önemli örnekleri arasında gösterilen Alice Roberts imzalı Evcilleştirme: Dünyamızı Değiştiren On Tür adlı kitabı Türkçeye kazandırdı.

    Alice Roberts, Dünyamızı Değiştiren 10 Tür kitabında hayvan öykülerini anlatıyor #2

    "Köpek yoldaşımız oldu"

    Köpek, yoldaşımız oldu. Buğday, artan nüfusu besledi. Sığır, bize et ve süt verdi. Mısır,imparatorlukların büyümesini hızlandırdı. Patates, bize ziyafeti ve kıtlığı getirdi. Tavuk,yarınımızı merak etmemize yol açtı. Pirinç, bize altın bir gelecek vaat etti. At, bize güç vehız kazandırdı. Elma, bizimle dünyayı dolaştı. İnsan, hepsini evcilleştirdi.


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