Alman yazar Patrick Süskind ve üç önemli kitabı

Alman yazar Patrick Süskind'ın üç kitabını sizlere sunuyoruz. Yazarın en önemli romanı hiç kuşkusuz Koku'dur...

Patrick Süskind, sadece Almanca edebiyatın değil dünya edebiyatının da en gizemli yazarlarından biri. Çünkü hayalet; fotoğraf çektirmekten ısrarla kaçınıyor, edebiyat ödüllerini sıklıkla reddediyor, son röportajını ise hiç değilse yirmi yıl önce vermiş.

İşte yazarın üç kitabından kısa kısa...

Üç Buçuk Öykü

Sayfa: 320

Patrick Süskind, Türkiyeli okur için bildik bir ad. Umutulmaz romanı Koku, kısa romanı Güvercin ve Bay Somer'in Öyküsü'nün ardından bu kez de öyküleriyle karşınızda. İnsan doğasını, zayıflıkları ve erdemleriyle iyi bilen bir yazar Patrick Süskind. Derin bir gözlem gücü, kendini hissettiren, ama dozunda bir ironi, fantastik bir kurgulama bu öykülerin ortak özelliği. Patrick Sükind'in usta bir anlatıcı olduğunu bir kez daha kanıtlayan Üç Buçuk Öykü, küçük ama belleklerde hoş bir lezzet bırakan türden bir kitapçık.

Kontrbas

Sayfa: 68

Kontrbas, cüssesiyle doğru orantılı olarak, müzisyenin evinde ve yaşamında büyük bir yer işgal ediyor. Kontrbas, müzisyenimizin hem dostu hem düşmanı; ondan kopamıyor ama onunla da olmuyor. Bu iri, hantal aletin altında eziliyor adeta. Önceleri, kontrbassız bir orkestranın düşünülemeyeceğini belirterek onu yüceltirken, monolog ilerledikçe, kontrbasa duyduğu nefret açığa çıkıyor. Ona göre bu enstrüman hep arka planda kalmaya mahkûm, bu nedenle çalanı da arka planda bırakıyor.

Koku

Patrick Süskind’in ilk romanı Koku, sıra dışı konusu ve akılalmaz sonu ile ilk yayınlandığı 1985 yılından bugüne okurlarını büyülemeye devam ediyor. Farklı kişiliği ve topluma karşı mesafeli yaklaşımı ile öne çıkan Süskind, Koku’da insanın toplum tarafından kabul edilme isteğini benzersiz bir tema etrafında ele alıyor. İnsanoğlunun kokulara karşı olan içgüdüsel ilgisini olağanüstü bir kurgu ile kaleme alan yazar, Koku ile sizi de duyusal yeti ve eğilimlerinizi sorgulamaya davet ediyor.

Sayfa: 260

Ergül Tosun

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