Almanya'da en çok okunan yazarlardan olan Alexandra Fröhlich'ın şüpheli ölümü

Haber Merkezi

Polis, çok satan Alman romancı Alexandra Fröhlich'in Hamburg'daki bir yüzen evde şiddetli bir saldırıya uğramış olarak ölü bulunduğunu açıkladı.

Polis, olayla ilgili cinayet soruşturması başlatıldığını bildirdi. The Guardian'ın haberine göre soruşturmayı yürüten yetkililer, romanları Almanya'nın en çok satanlar listelerinde önemli bir yere sahip olan 58 yaşındaki Fröhlich'in salı sabahı bulunduğunu söyledi.

Saldırıya uğradığına dair kanıtlar nedeniyle dava hızla cinayet masasına devredildi. Yetkililer, adli tıp kanıtlarının toplandığını ve bir adli tıp raporunun sunulduğunu söylemek dışında daha fazla ayrıntı vermeyi reddetti. Yerel yayın kuruluşu NDR'nin polis kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Fröhlich vuruldu.

CESEDİNİ OĞLU BULDU

Müfettişler, Fröhlich'in ikamet ettiği, doğudaki Moorfleet bölgesindeki Elbe Nehri'nin Holzhafen kıyısında bulunan uzun seren rengi yüzen evde ya da çevresinde şüpheli faaliyetler gözlemlemiş olabilecek potansiyel tanıklar için bir çağrı yayınladı. Gece yarısı ile sabah 5.30 arasında öldüğünü düşünen polise göre Fröhlich'in cesedi, oğlu tarafından bulundu.

Bir polis sözcüsü, yerel medyaya yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"ŞİDDET SONUCU ÖLDÜĞÜNÜ DÜŞÜNÜYORUZ"