A.M. Ollikainen'ın kara polisiyenin başyapıtı sayılan romanı: Kargo

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Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de, bir kargo konteynerinin içinde bulunan cesetle başlayan sarsıcı İskandinav polisiyesi Kargo, gerilim dolu kurgusu ve derinlemesine işlenmiş karakterleriyle yepyeni bir polisiyeyi müjdeliyor. Soruşturmanın ucu kurbandan katile, sömürgecilikten ırkçılığa uzanıyor.

Kargo’nun yoksulluk ve zenginliğe, kadın ve erkek haklarına, ebeveynlere ve çocuklarına, zehirli iş dünyası ve sanata dair çok sözü var. Zekâsı ve empatisiyle Paula Pihlaja, yalnızca bir cinayeti değil, sistemin karanlığını da aydınlatmak için başrolde.

Saf edebi yetenek, polisiye ve hayatla birleşiyor. Kargo, bir yandan polisin bir cinayet soruşturmasını nasıl yürüttüğünü ders kitabı tadında en ince ayrıntılarıyla adım adım anlatırken, bir yandan da kusursuz görünen bir coğrafyanın sisteminin sırlarını ifşa ediyor.

BOL ÖDÜLLÜ ROMAN

A.M. Ollikainen, yazar çift Aki ve Milla Ollikainen’in kullandığı takma isim. Aki Ollikainen, romanlarıyla Helsingin Sanomat Edebiyat Ödülü’nü kazandı, Man Booker Prize ve Prix Femina finalisti oldu.

Milla Ollikainen ise Finlandiya Dedektif Derneği’nin düzenlediği Suç Romanı Yarışması’nda birinci seçildi, son yılların en heyecan verici polisiye yazarları arasında gösteriliyor. Kargo bu iki edebi dehanın 15 dile çevrilen, ödüllere doymayan romanı.

Kitap tüm dünyadan pek çok övgü aldı:

"MUHTEŞEM..."

"Finlandiya, suç edebiyatının yeni başkenti. Kanıt mı istiyorsunuz? A.M. Ollikainen’in ilk romanını okuyun. Kargo muhteşem."

Marco Schneiders, Bastei Lübbe

“Kargo, baştan sona iliklere işleyen gerilimi, soluk soluğa kurmacayı, zeki, empatik ve pragmatik bir polis müfettişi olan Paula Pihlaja’nın başrolünde sunuyor.”

Dominika Dudarew-Osiecka, Czarna Owca

"HEYECAN VERİCİ"

"Konusu, atmosferi, karakterleri, gerilimi ile Kargo, elden bırakması zor bir kitap. Sunduğu eğlencenin ötesinde, politik ve insani temaları ele alış biçimi heyecan verici.”

Vidar Strøm Fallrø, Aschehoug

“İlginç bir cinayet yöntemi, kusursuz bir yazım tarzı ve gerilim dolu bir kurgu; elinizde her durumda kazanan bir kombinasyon var.”

Soraya Vink, HarperCollins

“Roman açıldığı andan itibaren gücüyle şaşırtıyor. Akıcı dili ve çok yönlü kurgusu, en iyi Kuzey suç serilerini andırıyor."

Crime 2019 Yarışması Jürisi, Finlandiya