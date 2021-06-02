Amerikalı yazar Henry Miller’ın sıra dışı yazma kuralları

Amerikalı yazar Henry Miller, yaşadığı dönemde edebiyat normları dışına çıkarak kendine has bir çizgi belirlemişti. Yazarın, yazma kuralları da bir o kadar sıra dışı...

Henry Miller, yazdığı kitaplardan anlaşıldığı üzere biraz serbest bir yazar. Bu yüzden yazarken uymaya dikkat ettiği tam 11 maddelik bir kanunnamenin olması size biraz ilginç gelebilir.

Yazar, bu kuralları ilk romanı Yengeç Dönencesi kitabını yazarken oluşturmuş. Yeni ortaya çıkan kitabı Henry Miller on Writing (Henry Miller Yazıyor), yer alan yazı kanunnamesi’nde yazarın kişisel notlarının yanı sıra evrensel tavsiyeler de yer alıyor.

MILLER'İN KANUNLARI

Bir iş bitmeden, diğerine başlama.Başka yeni bir kitaba başlama, “Kara İlkbahar”a yeni bir şey ekleme.Asabi olma.

Yaptığın iş ne olursa olsun sakin, neşeli ol ve sözünü sakınma. Ruh haline göre değil, program’a göre çalış. Tam vaktinde dur! Belki yeni bir şey yaratamayabilirsin ama çalışabilirsin.

"İNSAN OLDUĞUNU UNUTMA"

Gübrelemek yerine, her gün azar azar güçlendir. İnsan olduğunu unutma! Canın istediğinde bir yerlere git, birilerini gör, iç. Yarış atı olma! Sadece keyifle çalış. Program’a uymak istemediğinde uyma -ama bir sonraki gün ertelediklerini gerçekleştir.

"YAZMAYA ÖNCELİK VER"

Yazmak istediğin kitapları unutma, ama sadece yazdığın kitabı düşün. Yazmaya öncelik ver. Resim, müzik, arkadaşlar, sinema, bütün bunlar ondan sonra gelsin.

Ergül Tosun

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ergul.tosun@ensonhaber.com