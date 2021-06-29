Amin Maalouf yeni romanı Empedokles’in Dostları'nı anlattı

Sekiz yıl aranın ardından kaleme aldığı yeni romanı Empedokles’in Dostları ile okurların karşısına çıkan dünyaca ünlü yazar Lübnanlı Amin Maalouf, romanı hakkında konuştu.

Amin Maalouf’un Yapı Kredi Yayınları’ndan çıkan yeni kitabı Empedokles’in Dostları ile ilgili merak edilenleri yanıtladığı canlı yayında, geçmişten geleceğe birçok konu üzerinde duruldu. Kendisine yöneltilen soruları samimi bir şekilde cevaplayan yazar, yeni kitabının hazırlığında olduğunun müjdesini de verdi.

İşte yazarın o açıklamaları...

"KİTAP BANA ÇOK YAKIN"

Kitaplarında daha çok geçmişten beslenen Amin Maalouf, bu sefer ters köşe yaparak Empedokles’in Dostları’nda geleceği ele aldı. Ünlü yazar, "Bence geçmiş ve gelecek arasında bir bağlantı var. Geçmiş bizim rehberimizdir. Geçmişimizi anlarsak bugünü de anlarız. Bugünü anlamak için de geçmişi anladım ve şimdi de geleceği anlamaya çalışıyorum. Kitapta gelecek vurgusu yapmak istedim. Ayrıca kitapta benden de alıntılar var. Ben de denizin ortasında bulunan adada tek başıma kaldım. Bu nedenle kitabı kendime yakın hissediyorum." dedi.

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BİR YAZARIN FARKLI ROLLERİ

Roman yazarken karakterleri iyi anlamak gerektiğine vurgu yapan yazar, "Bir yazarın farklı rolleri üstlenebilen aktörlere benzediğini düşünüyorum. Eğer kitaptaki karakteri anlamazsanız yazarken de tarif edemezsiniz. Karakterin ne düşündüğünü bilemezsiniz, iç dünyasına girip keşfedemezsiniz. Empedokles’in Dostları da kurtarıcılardır. Onlar tek bir şeye hapsedilmiyor. Hepsi birden farklı roller üstleniyor. Kitapta yazdığım dönemde yaşayan insanlar sınıflandırılmıyordu. Tabii oradaki zamanın sorunları; teknoloji ve ekonomi alanında çok ileri gidilmesidir. Bununla paralel olarak insanlık da gelişmiyor." şeklinde konuştu.

YAZARIN LÜBNAN SEVDASI

Öte yandan ünlü yazar, kitap yazma serüveni ve hayatındaki dönüm noktalarını da şöyle anlattı: "Yirmi yıla yakın Lübnan’da yaşadım. Gazetecilik yaptım. Hayatım Paris ve bahsettiğim ada arasında geçti. Benim ilk dönüm noktam Lübnan’dan çıktığım zamandır. Diğer dönüm noktam, ilk romanımı yazdığım zaman oldu. Hayatımı değiştiren üçüncü şey ise, 35 yılımı kitaplara vermemdi. Bir noktada yazarlık ve gazetecilik arasında seçim yapmam gerekiyordu. Bilirsiniz ki bir şeyi çok iyi yapabilmek için tercihler yapmak gerekebiliyor. Ben de yazarlığı seçtim. Hayata ve insanlara katkı sağlamak için kitaplar yazmayı tercih ettim."

Ergül Tosun

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