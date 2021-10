Haberler

Kitap Haberleri

An gelir Attila İlhan ölür diyen bir şairin portresi

An gelir Attila İlhan ölür diyen bir şairin portresi

Attila İlhan, An Gelir şiirinin son mısrasında "An Gelir Attila İlhan Ölür" diye yazar. O an 2005'in Ekim ayında geldi. Attila İlhan'ın portesini sunuyoruz...