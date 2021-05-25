Ana romanının yazarı Maksim Gorki, Tolstoy'u anlatıyor

İki Rus yazar,iki büyük edebiyatçı... Maksim Gorki, yakın arkadaşı Tolstoy'u kendi gözünden aktarıyor.

En büyük edebiyat dehalarından biri olan Tolstoy hem sıradışı bir kişilik hem de yaşadığı dönemin en ünlü isimlerinden biriydi.

Bu sefer Tolstoy’u Maksim Gorki ile dostluğu sırasında Gorki’nin tuttuğu notlardan görüyoruz. Maksim Gorki arkadaşını ve meslektaşını öve öve bitirememiş.

Bu sözler o'na ait...

Gorki bu notlar için, "Lev Nikolayeviç’in Kırım’da Gaspra dolaylarındayaşadığı sıralarda yazdığım bölük pörçük notları derledim. Notlar Tolstoy’un ağır hastalığıyla iyileşme dönemini kapsar. Kâğıt parçaları üzerine çalakalem karalanmış şeylerdir" diyor.

Gorki Tolstoy'u şöyle anlatıyor...

"HEP DÜŞÜNÜR..."

"Onu her şeyden daha çok uğraştıran, açıktan açığa kemiren düşünce, Tanrı düşüncesi. Gerçekte bir düşünce değil de, kendisinden daha yukarılarda duyduğu bir şeye karşı çılgınca bir direnme gibi bir şey bu zaman zaman. Dilediğinden daha az konuşuyor bu konuda, ama hep düşünüyor."





Tolstoy, Maksim Gorki ve Anton Çehov birarada

"BÜYÜK BULUŞLAR YAPACAK GÜÇTE"

"Bunu, kocamış olmanın bir belirtisi, ölüm öncesi bir önsezi saymak çok güç hayır, bana kalırsa, çok ağır basan insanca gururundan doğan bir şey bu biraz da onuruna yedirememekten: Lev Tolstoy olarak, bir salgın mikrobu karşısında eğilmeyi onuruna yediremiyor. Bilgin olsaydı, en başarılı varsayımları ortaya atardı yüzde yüz, büyük buluşlar yapardı."





"BALIK OLSAYDI OKYANUSLARDA YÜZERDİ"

"Balık olsaydı yalnız okyanuslarda yüzerdi herhalde, dar denizlere, hele yeryüzü ırmaklarının sığ sularına hiç uğramazdı. Çevresinde, şurda burda duran ya da ileri geri sıçrayan küçük balıklar: söylediği şeyler onları ilgilendirmez, onlara gerekli değildir, susuşu ise onları korkutmaz, kımıldatmaz. Ama susuşu bu dünyadan kovulmuş gerçek bir yalnızınki gibi etkili. Gerçi bellli konularda bir hayli, hem de göreviymiş gibi konuşuyor ama susuşunun daha da büyük olduğunu duyuyor insan. Birtakım şeyleri insan başkalarına söyleyemez. Kendisinin de korktuğu kimi düşünceleri var şüphesiz."

Ergül Tosun

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