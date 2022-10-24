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    Anadolu’nun en büyük kitap fuarını 4 günde 100 bin kişi ziyaret etti

    Kahramanmaraş'ta 8'incisi düzenlenen Uluslararası Kitap Fuarı, ziyaretçi akınına uğradı. Fuarı, dört günde 100 bin kişi ziyaret etti.
    • Haber Merkezi
    • 24.10.2022 - 12:13
    • Güncelleme : 24.10.2022 - 12:40
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    Anadolu’nun en büyük kitap fuarını 4 günde 100 bin kişi ziyaret etti

    Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı; Türk edebiyatının nabzını tutmaya devam ediyor.

    14 Ekim Cuma günü onur konuğu Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun’un teşrifleriyle edebiyat dostlarına kapılarını açan dev organizasyon, ziyaretçi rekoru kırdı. Fuar görkemli biçimde sona erdi. Okurlar kitaba doydu.

    Ziyaretçi rekoru

    210 yayınevi, 350 yazar ve şairi kitapseverlerle buluşturan 8. Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı, 4 günde yaklaşık 100 bin ziyaretçiyi ağırladı.

    Anadolu’nun en büyük kitap fuarını 4 günde 100 bin kişi ziyaret etti #1
    Anadolu’nun en büyük kitap fuarını 4 günde 100 bin kişi ziyaret etti #2

    Anadolu’nun en büyük kitap fuarını 4 günde 100 bin kişi ziyaret etti #3

    Ustalara saygı etkinliği

    Türk edebiyatının birçok önemli ismine ev sahipliği yapan ve “Edebiyatın Başkenti” unvanıyla bilenen Kahramanmaraş’ın dev organizasyonunda, abide şahsiyetler de düzenlenen panellerde yad edildi.

    Cahit Zarifoğlu, Erdem Bayazıt, Rasim Özdenören, Nuri Pakdil, Mehmet Akif İnan, Alaeddin Özdenören ve Ali Kutlay’dan oluşan Yedi Güzel Adam’ın yanı sıra Necip Fazıl Kısakürek, Âşık Mahzuni Şerif, Bahaeddin Karakoç, Abdurrahim Karakoç, Mevlana İdris Zengin gibi isimlerin şehrinde gerçekleşen organizasyon, bu yıl Sezai Karakoç’a Saygıyla temasında düzenleniyor.


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