Anadolu'yu şiirleriyle anlatan usta edebiyatçı: Ceyhun Atuf Kansu

AA

Usta edebiyatçı Ceyhun Atuf Kansu, siyasetçi Nafi Atuf Bey ve eğitimci Müfdale Hanım'ın oğlu olarak 7 Aralık 1919'da İstanbul'da dünyaya geldi. Annesini henüz 2 yaşındayken kaybedince, ailesi aynı yıl Ankara'ya yerleşti.

Kansu, Ankara Necatibey İlkokulu'nu 1932'de, Ankara Gazi Lisesi'ni ise 1938'de bitirdi. İlk şiirleri, lisede arkadaşlarıyla çıkardığı Filiz adlı okul dergisinde yayınlandı.

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 1944'te mezun olan yazar, Ankara Numune Hastanesi'nde çocuk hastalıkları uzmanı olarak çalıştı. Hastanede çalışırken bir yandan da Altındağ Mahallesi'nde açtığı bir poliklinikte gecekondu mahallesi çocuklarına sağlık hizmeti götürdü.

Ceyhun Atuf Kansu, Bir Çocuk Bahçesi'nde ve Bağbozumu Sofrası adlı ilk şiir kitaplarını üniversitede okurken yazdı ve yayınladı. İlk kitaplarında tabiat, çocuk ve vatan sevgisini ele aldı.

Turhal Şeker Fabrikası'nda 10 yıldan fazla süre çocuk doktoru olarak görev yapan Kansu, bu yıllarda Yanık Hava, Haziran Defteri ve Yurdumdan adlı kitaplarını yayınladı.

Bağımsızlık Gülü adlı eseriyle 1965-1966 Yeditepe Şiir Armağanı'nı kazanırken, Sakarya Meydan Savaşı kitabıyla da 1970-1971 Behçet Kemal Çağlar Ödülü'nü aldı.

Yazar Kansu, 1959'da Ankara Radyosu'nda konuşmalar yapmaya başladı, Kurtuluş Savaşı, Mustafa Kemal Atatürk, Türk dili gibi konularda yaptığı konuşmalar dinleyicilerin büyük ilgisini çekti.

HALK ŞİİRİ ÜSLUBUNU BENİMSEDİ

Halkevlerinin 27 Mayıs 1960 darbesi sonrası Türk Kültür Derneğine dönüşmesinin ardından Kansu, derneğin Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı, 1969'da Türk Dil Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi.

Şiirlerinde Türk tarihi, Anadolu'nun yurt edilmesi, çocuklar, köy, eğitim ve doğa gibi konuları coşkulu dille anlatan usta edebiyatçı, ilk şiirlerinde hece vezni ve halk şiiri üslubunu benimsedi.

Kansu, daha sonra şair Orhan Veli Kanık'tan etkilenerek serbest şiire ağırlık verdi. Hayatının son yıllarında Atatürk'ün Nutuk eserini yorumlama çalışmalarına giren Kansu, bu kapsamda başladığı Söylevi Okurken adlı eserini tamamlayamadı.

CEYHUN ATIF KANSU ÖLDÜ

Etimesgut Şeker Fabrikası'nda görev yaparken kalp yetmezliği nedeniyle 17 Mart 1978'de yaşamını yitiren Ceyhun Atuf Kansu, Ankara'daki Cebeci Asri Mezarlığı'na defnedildi.