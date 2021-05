Anna Reid'in Leningrad: Kuşatılmış Bir Şehrin Trajedisi kitabı

Gazeteci ve yazar Anna Reid’in kaleme aldığı Leningrad: Kuşatılmış Bir Şehrin Trajedisi 1941-1944 adlı kitabı yayımlandı.

Reid, kitapta 2. Dünya Savaşı sırasındaki en kanlı kuşatmalardan biri olan ve yüzbinlerce insanın hayatını kaybettiği Leningrad’ın hikâyesini kuşatmadan sağ kalanların anlatımlarını, günlükleri ve hükümet kayıtlarını kullanarak onlarca yıllık Sovyetler Birliği propagandalarını çürütüyor.

VakıfBank Kültür Yayınları’nın (VBKY) Türkçe’de ilk kez okurla buluşturduğu Leningrad: Kuşatılmış Bir Şehrin Trajedisi 1941-1944 isimli kitap, modern tarihin en uzun süreli ve en yıkıcı kent kuşatmalarından birini çarpıcı belgelerle ve tarihi anekdotlarla ortaya koyuyor.

Türkçe çevirisini Özgür Atılım Turan’ın yaptığı kitapta Reid, kuşatmadan sağ kurtulmayı başaranlarla yaptığı röportajlar, polis kayıtları, hükümet ve askeri arşivlerden eriştiği belgeler ile Leningrad’daki yaşam ve ölümün ayrıntılı ve üzücü gerçekliğini okurlarla paylaşıyor.





Anna Reid

HİTLERİN KANLI KUŞATMASI

1941-1944 yıllarına tarihlenen, 2. Dünya Savaşı’nın en kanlı kuşatmalarından biri olan Leningrad, Nazi Almanya'sının Sovyetler Birliği’ni işgal etmesi ile başlayan, Barbaros harekâtında Moskova'nın ele geçirilmesi için yapılmış stratejik bir şehir kuşatması olarak tarihe kanlı harflerle adını yazdırdı.





Sayfa: 568

İNSANLIK TARİHİNİN EN ÖLÜMCÜL SAVAŞI

Sovyet lider Stalin’e karşı savaşan Nazi Almanyası lideri Hitler’in planları Aralık 1940’ta verdiği "Baltıklar, Leningrad ve Kronstadt alındıktan, Baltık Kızıl Filosu batırıldıktan ve Lening­rad’ın silah fabrikaları güvenceye alındıktan sonra Moskova’ya ilerleme başlayacaktı." talimatı ile insanlık tarihinde en ölümcül şekilde ablukaya alınan şehrin hikâyesinin başlangıcı oldu.

SÜRGÜNÜN GÖLGESİNDE

Neredeyse bir milyon Leningradlının açlığın pençesinde can verdiği kuşatmaya, Batı’da ilgi gösterilmemesinden duyduğu rahatsızlığı bu eser ile ortaya koyan Anna Reid, kuşatma hakkındaki gerçek bilgilere ulaşmanın en önemli zorluklarından birinin sansür olduğuna şu sözlerle dikkat çekiyor. Kuşatma hakkında çok az şey yazılmasının bir diğer nedeni elbette Sovyetlerin bunu doğru düzgün yapmayı imkânsızlaştırmasıdır.





YAZAR HAKKINDA

Oxford’da hukuk ve UCL Slav Dilleri ve Doğu Avrupa Çalışmaları bölümünde Rus Tarihi okumuştur. İş hayatına danışman ve ekonomi muhabiri olarak başlamıştır, 1993’ten 1995’e kadar Kiev’de yaşamış, Economist ve Daily Telegraph Ukrayna muhabiri olarak çalıştı.

2003’ten 2007’e kadar Polity Exchange adlı düşünce kuruluşunda dış işleri programını yönetmiştir. Önceki eserleri şunlardır: The Shaman’s Coat: A Native History of Siberia ve Borderland: A Journey Through the History of the Ukraine.

Ergül Tosun

