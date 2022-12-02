Aralıkta bizi bekleyen kitaplardan seçmeler

Aralık ayına da girdik ve yılbaşını beklemeye başladık. Aralık ayında yayınlanacak kitaplardan bazı seçmeler...

Aralık ayında yayınlacak olan kitaplardan bir seçki... Önümüzdeki günlerde yayınlanması beklenen kitapları tanıyalım..

Başkarakteri gibi çok renkli olan Nick Bradley'in pek çok dile çevrilen ilk romanı Kedi ve Şehir, Cem Akaş'ın birbirine benzemez öykülerini bir araya getiren Son Kişot, Laurence Sterne'ü ilahiyat kariyerinden eden ilk eseri Siyasi Bir Hikâye ve Melike Koçak'ın öfke, çaresizlik ve sancıyla örülmüş öykülerini bir araya getiren Hiçkuşu, Can Yayınları'nın aralık ayı kitapları arasında.

Nick Bradley / Kedi ve Şehir (çev. Seda Çıngay Mellor)

Nick Bradley'in ilk romanı olan ve pek çok dile çevrilen Kedi ve Şehir, sahnesi Tokyo olsa da dünyanın bütün metropolleri için geçerli sayılabilecek bir hikâye anlatıyor. Aynı şehirde bir araya gelmiş farklı hikâyelerle örülen, bunlara tanıklık eden kedi kadar çok renkli bir roman.

Şair Nigâr Hanım / Safahat-ı Kalp

Safahat-ı Kalp, Tanzimat sonrasının sanat açısından zenginleşmiş İstanbul'una doğan Şair Nigâr Hanım'ın 1898'de yazdığı ilk ve tek romanı. On sekiz mektuptan oluşan ve Genç Werther'in Acıları'nı çağrıştıran roman, orijinal ve sadeleştirilmiş versiyonlarıyla okurla buluşacak.

Cem Akaş / Son Kişot

Cem Akaş'ın kitaplaşmamış öyküleriyle başlayan Son Kişot, yazarın tekrar baskısı yapılmayacak bazı kitaplarında kalan öyküleri de kapsıyor. Birbirine benzemez öykülerde bazen yıllar sonra evine dönen bir koltuk, bazen mahallesinin sevgilisi bir kedi, bazen de bir cesedin başına gelenler merkeze yerleşiyor.





Melike Koçak / Hiçkuşu

Hiçkuşu'nda, coğrafyaya, tene, bedene, sokağa, ev içlerine yerleşmiş sızılar, kanlı yaralar ritmi ve hızı hiç durmadan değişen, kesilen, delinen, şiirle komşu bir dille tek tek açılıyor. Melike Koçak'ın öykülerinde her bir kelime adeta neşterle kesilip cımbızla konmuş gibi yerli yerini buluyor.

Kısa klasiklerde bu ay

Jane Austen / Lady Susan (çev. Suat Ertüzün)

Mektup formunda yazılan ve 1794 yılında tamamlanmış olsa da Jane Austen tarafından hiç yayımlatılmayan Lady Susan ancak yazar öldükten yıllar sonra, 1871'te basıldı. Bu kısa roman, 2016 yılında Love & Friendship ismiyle, Whit Stillman'ın yönetmenliğinde beyazperdeye uyarlanmıştı.

Joseph Conrad / Yarın (çev. Burcu Yılmaz)

Hayatının büyük kısmını denizde geçiren Joseph Conrad, ilk olarak 1902 yılında yayımlanan bu öyküsünde deniz temasını derin kırgınlıklarla sonlanmış bir baba oğul ilişkisiyle bir araya getiriyor.

Fyodor Dostoyevski / Timsah (çev. Ayşe Hacıhasanoğlu)

Kısa Klasikler serisindeki yerini alan derleme, Dostoyevski'nin "Timsah" ve "Gülünç Bir Adamın Düşü" öykülerini bir araya getiriyor. İlk olarak 1865 yılında yayımlanan "Timsah", dalga geçtiği gösteri timsahına canlı canlı yem olan İvan Matyeviç'in hikâyesi üzerinden dönemin sosyal, siyasi ve ekonomik olaylarını ele alan bir hiciv.

"Gülünç Bir Adamın Düşü" ise, ilk olarak 1877'de, yazarın çeşitli kurgusal ve kurgu dışı eserlerini topladığı Bir Yazarın Günlüğü'nde yayımlanan bir öykü. Yazarın ölmeden önce yazdığı son şey olan bu öykünün özel yanı, yazarın büyük eserlerindeki karakteristik özelliklerin hepsini taşıması, ancak başka hiçbir eserinde bulunmayan, hayata umutla bakan bir yaklaşım.

Laurence Sterne / Siyasi Bir Hikâye (çev. Ergin Özler)

Laurence Sterne'ü iyi bir ilahiyat kariyerinden eden ama onun yazar kimliğini keşfetmesine vesile olan ilk eseri Siyasi Bir Hikâye, 1759 yılında tamamladı. Bir kilise avukatı, bir başpiskopos ve bir taşra papazı arasındaki çatışmayı öyküleyen bu roman daha basılır basılmaz yakıldı, toplatıldı. Kırpılan ve başlığı değiştirilen metin, 1905'te bir orijinal kopyasının bulunmasının ardından okurla buluştu.

Aleksandr Puşkin / Maça Kızı (çev. Uğur Büke)

Şiirleriyle olduğu kadar düzyazı eserleriyle de Rus edebiyatına yön veren Puşkin'in farklı yönleriyle yüzyıllardır beğeni toplayan "Maça Kızı" ve "Mısır Geceleri" öyküleri bu derlemede bir araya geliyor. Puşkin "Maça Kızı"nda tuhaf bir hayalet öyküsü anlatırken, "Mısır Geceleri"ndeyse dönemin sanat anlayışından bir kesit sunuyor.