Asuman Susam'ın kadının çağdaş ve varoluşsal arayışlarıyla işlenen dizeleri: Kalbi Hızlandıran Şeyler

Haber Merkezi

Eleştiri ve incelemeleriyle edebiyat dünyasında kendine özgü bir yer edinen Asuman Susam, yeni şiiri = yine derinlikli ve sorgulayıcı bir sesle okurun karşısına çıkıyor. Yazar, Kalbi Hızlandıran Şeyler'de, “Açık bir kitap gibi” okunabilen dünyada, insanın on ve ruh sınırlarında aşan bir okunan dizeleriyle ele alındığında duyuların ve anlamının izini sürüyor.

Sayfa: 104

ASUMAN SUSAM'A DAİR...

Şair Asuman Susam, İzmir'de doğdu, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü bitirdi. Aynı üniversitenin İletişim Fakültesi Radyo TV Sinema Anabilim Dalında yüksek bireyleri “Toplumsal Bellek ve Belgesel Sinema” çalışmasıyla tamamlandı. İlk şiiri Milliyet Sanat Dergisi'nde yayınlandı.

ŞİİRLERİ ÇEŞİTLİ DİLLERE ÇEVRİLDİ

O günden beri şiirleri, edebiyat incelemeleri, makaleleri, sinema yazıları çeşitli dergi ve ortak kitaplarda yer alıyor. 2016'da ilk kez sunulan Ruhi Su Şiir Ödülü'ne Kemik İnadı kitabıyla görüldü. Şiirleri İngilizce, Fransızca, Farsça, İspanyolcaya çevrildi. Farklı uluslararası mecralarda, dergi ve antolojilerde yayımlandı.