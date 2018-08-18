Dolar
7.3875
0.0514%
Euro
8.7985
0.4796%
Altın
2006.45
1.0617%
Borsa
1095.95
0.8976%
G. Altın
476.541
1.2127%
Bitcoin
90531.47
-1.3559%
26ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 26 C
    Balzac’tan aşkın duygusunu tanımlayan 14 alıntı

    Balzac’tan aşkın duygusunu tanımlayan 14 alıntı

    Honoré de Balzac’ın Vadideki Zambak romanından sevgiyi, aşkı, mutluluğu anlatan 14 özel alıntı…
    • Özel İçerik
    • 18.08.2018 - 13:31
    • Güncelleme : 18.08.2020 - 11:32
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Balzac’tan aşkın duygusunu tanımlayan 14 alıntı

    Köy kökenli bir ailenin çocuğu olarak büyüyen Balzac’ın, asıl adı Honore Balssa! Edebiyatta yakaladığı başarı ile tüm hayatını edebiyat üzerine kurdu. 20 Mayıs 1799'da doğan Balzac, 18 Ağustos 1850'de hayata gözlerini kapadı. Bugün onun ölüm yıl dönünü. Balzac'ı ünlü romanı Vadideki Zambak’tan 14 özel alıntı ile anıyoruz…

    Balzac’tan aşkın duygusunu tanımlayan 14 alıntı #1

    - Acılar sonsuz oluyor, sevinçlerin ise bir sınırı var.

    *

    - Bugün daha az acı çekiyorum, demek ki sizi daha az seviyorum.

    *

    - Birçok mutsuz kişi için yarın anlamsız bir sözcüktür.

    *

    - Aslında hayatın en güzel anı; her şeyden vazgeçtiğinde, seni hayata bağlayan birinin olduğunu düşündüğün andır.

    *

    - Hayatta yalnız olan insanların bu dünyadan kopuk olduklarını düşünmeyin. Çok acı çeken insan, çok yaşamış demektir.

    Balzac’tan aşkın duygusunu tanımlayan 14 alıntı #2

    - Kadınlara saygılı davranmak, toplumsal farklılıklara belli etmeden uymak büyük bir inceliktir.

    *

    - Karşılık görmeyen duygular kine dönüşebilir.

    *

    - Büyük bir aşk, insanın gönlündeki diğer sevgileri zayıflatır.

    *

    - Gerçek aşk sonsuzdur, kendi kendisine benzer; eşittir, temizdir, kendisini şiddetle göstermez; saçları beyazlaşır, gönlü hep gençtir.

    Balzac’tan aşkın duygusunu tanımlayan 14 alıntı #3

    - Hayatın şafağında edindiğimiz izlenimler böylesine derin izler bırakır yüreklerimizde.

    *

    - Mutluluk izlerini çoğaltacak her acı, onları daha da derinleştirecektir.

    *

    - Aşk dolu bir hayat dünya kanununda müthiş bir istisnadır.

    *

    - Ümitsizce sevmek de bir mutluluktur.

    *

    - Siz bakışlarda aşkı nasıl sezerseniz, çocuklar da isteği öyle sezerler.

    Balzac’tan aşkın duygusunu tanımlayan 14 alıntı #4

    Vadideki Zambak

    Honoré de Balzac

    Can Yay.

    S.: 296

    Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

    *

    Damla Karakuş

    damla.karakus@ensonhaber.com

    Instagram: biyografivekitap

    Görüş Bildir