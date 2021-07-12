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Bayram tatili için tavsiye kitap listesi
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- 12.07.2021 - 10:56
- Güncelleme : 12.07.2021 - 10:59
Kurban Bayramı yaklaşıyor ve bir bir tatile çıkmaya başladık. Tatile giderken yanımız mutlaka kitap almalıyız. Çünkü deniz kenarında, güneşte, kumsalda size eşlik edebilecek kitaplarlar olmalıdır.
Bunun için Kitap Ayracı olarak sizlere bir okuma listesi oluşturduk. Henüz ne okuyacağınıza karar vermediyseniz listemize göz atmanızı öneririz. İyi okumalar ve tatiller dileriz..
Kayıp Tanrılar Ülkesi
Ahmet Ümit'ten nefes kesen bir roman..
Sayfa: 504
Kül ve Ateş
Klasik İngiliz Edebiyatı’nın en önemli kadın yazarlarından Jane Austen'in daha sonraki romanlarına bir ilk adım ve anahtar olarak değerlendirilen ilk eseri Kül ve Ateş..
Sayfa: 250
Hazan
Yazar Ayşe Kulin'nin yeni kitabı, size tatilde eşlik edebilir.
Sayfa: 326
Balıkçı ve Oğlu
Zülfü Livaneli'nin hayalim dediği kitap...
Sayfa: 140
Önce Sen Vardın
Canan Tan'dan yepyeni bir kitap...
Sayfa: 232
Yedi Krallık Şövalyesi
Yedi Krallık Şövalyesi, Targaryen soyunun Demir Taht’ı elinde tuttuğu bir çağda geçerken George R. R. Martin’in henüz tamamlanmamış başyapıtı Buz ve Ateşin Şarkısı serisinin üç öncül novellasını ilk kez bir araya getiriyor.
Sayfa: 336
Yaşamak Sakinlik İster
Sen yavaşladığında her şey düzelecek...
Sayfa: 216
Çocukluk - Kopenhag Üçlemesi
Tove Ditlevsen, Kopenhag Üçlemesi ile dünyada kadın edebiyatının ve (Ferrante Knausgaard’ın ardından da) otobiyografik anlatının yeni simgesi haline geldi.
Sayfa: 96
Novasen - Yaklaşan Hiperzeka Çağı
Novasen, kabilemizin bir büyüğünün, okumak için gereken kısa süreye fazlasıyla değen birikmiş bilgeliğinin bir ürünü.
Sayfa: 142
Gerçekten İstiyor Musun?
Rüzgârın yönünü değiştiremezsin ama yelkenini hedefine doğru çevirebilirsin...
Sayfa: 488
Mehmet'in Babası Nazım
Mehmet’in Babası Nâzım, bir ilk kitap. Hem Nâzım Hikmet’in hayatını her yaştan kişinin okuyabileceği hem de oğlu Mehmet’le aynı sayfalarda buluştuğu bir ilk kitap.
Sayfa: 96
Ergül Tosun
Kitap sayfası için iletişim:
ergul.tosun@ensonhaber.com