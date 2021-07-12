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    Bayram tatili için tavsiye kitap listesi

    Kurban Bayramı tatili için kitapseverler için okuma önerisi hazırladık.
    • Özel İçerik
    • 12.07.2021 - 10:56
    • Güncelleme : 12.07.2021 - 10:59
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    Bayram tatili için tavsiye kitap listesi

    Kurban Bayramı yaklaşıyor ve bir bir tatile çıkmaya başladık. Tatile giderken yanımız mutlaka kitap almalıyız. Çünkü deniz kenarında, güneşte, kumsalda size eşlik edebilecek kitaplarlar olmalıdır.

    Bunun için Kitap Ayracı olarak sizlere bir okuma listesi oluşturduk. Henüz ne okuyacağınıza karar vermediyseniz listemize göz atmanızı öneririz. İyi okumalar ve tatiller dileriz..

    Kayıp Tanrılar Ülkesi

    Bayram tatili için tavsiye kitap listesi #1

    Ahmet Ümit'ten nefes kesen bir roman..

    Sayfa: 504

    Kül ve Ateş

    Bayram tatili için tavsiye kitap listesi #2

    Klasik İngiliz Edebiyatı’nın en önemli kadın yazarlarından Jane Austen'in daha sonraki romanlarına bir ilk adım ve anahtar olarak değerlendirilen ilk eseri Kül ve Ateş..

    Sayfa: 250

    Hazan

    Bayram tatili için tavsiye kitap listesi #3

    Yazar Ayşe Kulin'nin yeni kitabı, size tatilde eşlik edebilir.

    Sayfa: 326

    Balıkçı ve Oğlu

    Bayram tatili için tavsiye kitap listesi #4

    Zülfü Livaneli'nin hayalim dediği kitap...

    Sayfa: 140

    Önce Sen Vardın

    Bayram tatili için tavsiye kitap listesi #5

    Canan Tan'dan yepyeni bir kitap...

    Sayfa: 232

    Yedi Krallık Şövalyesi

    Bayram tatili için tavsiye kitap listesi #6

    Yedi Krallık Şövalyesi, Targaryen soyunun Demir Taht’ı elinde tuttuğu bir çağda geçerken George R. R. Martin’in henüz tamamlanmamış başyapıtı Buz ve Ateşin Şarkısı serisinin üç öncül novellasını ilk kez bir araya getiriyor.

    Sayfa: 336

    Yaşamak Sakinlik İster

    Bayram tatili için tavsiye kitap listesi #7

    Sen yavaşladığında her şey düzelecek...

    Sayfa: 216

    Çocukluk - Kopenhag Üçlemesi

    Bayram tatili için tavsiye kitap listesi #8

    Tove Ditlevsen, Kopenhag Üçlemesi ile dünyada kadın edebiyatının ve (Ferrante Knausgaard’ın ardından da) otobiyografik anlatının yeni simgesi haline geldi.

    Sayfa: 96

    Novasen - Yaklaşan Hiperzeka Çağı

    Bayram tatili için tavsiye kitap listesi #9

    Novasen, kabilemizin bir büyüğünün, okumak için gereken kısa süreye fazlasıyla değen birikmiş bilgeliğinin bir ürünü.

    Sayfa: 142

    Gerçekten İstiyor Musun?

    Bayram tatili için tavsiye kitap listesi #10

    Rüzgârın yönünü değiştiremezsin ama yelkenini hedefine doğru çevirebilirsin...

    Sayfa: 488

    Mehmet'in Babası Nazım

    Bayram tatili için tavsiye kitap listesi #11

    Mehmet’in Babası Nâzım, bir ilk kitap. Hem Nâzım Hikmet’in hayatını her yaştan kişinin okuyabileceği hem de oğlu Mehmet’le aynı sayfalarda buluştuğu bir ilk kitap.

    Sayfa: 96

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

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