Bayram tatili için tavsiye kitap listesi

Kurban Bayramı tatili için kitapseverler için okuma önerisi hazırladık.

Kurban Bayramı yaklaşıyor ve bir bir tatile çıkmaya başladık. Tatile giderken yanımız mutlaka kitap almalıyız. Çünkü deniz kenarında, güneşte, kumsalda size eşlik edebilecek kitaplarlar olmalıdır.

Bunun için Kitap Ayracı olarak sizlere bir okuma listesi oluşturduk. Henüz ne okuyacağınıza karar vermediyseniz listemize göz atmanızı öneririz. İyi okumalar ve tatiller dileriz..

Kayıp Tanrılar Ülkesi

Ahmet Ümit'ten nefes kesen bir roman..

Sayfa: 504

Kül ve Ateş

Klasik İngiliz Edebiyatı’nın en önemli kadın yazarlarından Jane Austen'in daha sonraki romanlarına bir ilk adım ve anahtar olarak değerlendirilen ilk eseri Kül ve Ateş..

Sayfa: 250

Hazan

Yazar Ayşe Kulin'nin yeni kitabı, size tatilde eşlik edebilir.

Sayfa: 326

Balıkçı ve Oğlu

Zülfü Livaneli'nin hayalim dediği kitap...

Sayfa: 140

Önce Sen Vardın

Canan Tan'dan yepyeni bir kitap...

Sayfa: 232

Yedi Krallık Şövalyesi

Yedi Krallık Şövalyesi, Targaryen soyunun Demir Taht’ı elinde tuttuğu bir çağda geçerken George R. R. Martin’in henüz tamamlanmamış başyapıtı Buz ve Ateşin Şarkısı serisinin üç öncül novellasını ilk kez bir araya getiriyor.

Sayfa: 336

Yaşamak Sakinlik İster





Sen yavaşladığında her şey düzelecek...

Sayfa: 216

Çocukluk - Kopenhag Üçlemesi

Tove Ditlevsen, Kopenhag Üçlemesi ile dünyada kadın edebiyatının ve (Ferrante Knausgaard’ın ardından da) otobiyografik anlatının yeni simgesi haline geldi.

Sayfa: 96

Novasen - Yaklaşan Hiperzeka Çağı

Novasen, kabilemizin bir büyüğünün, okumak için gereken kısa süreye fazlasıyla değen birikmiş bilgeliğinin bir ürünü.

Sayfa: 142

Gerçekten İstiyor Musun?

Rüzgârın yönünü değiştiremezsin ama yelkenini hedefine doğru çevirebilirsin...

Sayfa: 488

Mehmet'in Babası Nazım

Mehmet’in Babası Nâzım, bir ilk kitap. Hem Nâzım Hikmet’in hayatını her yaştan kişinin okuyabileceği hem de oğlu Mehmet’le aynı sayfalarda buluştuğu bir ilk kitap.

Sayfa: 96

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com