Ben çalışan bir insanım diyen Ceyhun Atıf Kansu'ya dair

Ben çalışan bir insanım diyen Ceyhun Atıf Kansu'ya dair

Türk edebiyatının önde gelen yazarlarından olan Ceyhun Atıf Kansu, pek çok esere imza attı. Yazar portresinde Ceyhun Atıf Kansu'yu tanıyalım...

Şiirlerinin ana teması sevgi, aşk ve iyilik olan Ceyhun Atıf Kansu, Türk şiirinin önemli şairleri arasında yer alıyor. Verdiği eserlerle, yazdığı şiirlerle adını ölümsüzler arasına yazdırmıştır.

Şu satırlar onun;

Dostum tezgah, dostum tarla, dostum çarşı

Ben iyi günlerin hamurunu yoğuran emekçi.

Ben çalışan bir insanım, emekçi.

Şairin hayatına dair bazı notlar...

Ceyhun Atuf Kansu, 7 Aralık 1919'da İstanbul'un Bostancı'da doğdu. 1938’de Ankara Gazi Lisesi'ni bitirdi. İlk şiiri 1938’de, lise öğrencisiyken arkadaşlarıyla çıkardığı Filiz dergisinde yayınlandı.

Şiirlerinin temelinde sevgi, hoşgörü, insanlık, bağımsızlık ve doğa vardı. Çocuklara masallar, öyküler yazdı. Ayrıca hekimlikle ilgili kitapları da vardı.

Doktorluk yaptı

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 1944'te mezun oldu. Üniversite yıllarında doğa, çocuk ve yurt sevgisini işlediği ilk şiir kitaplarını yayımladı (Bir Çocuk Bahçesi'nde, Bağbozumu Sofrası). Uzun yıllar Turhal Şeker Fabrikası'nda doktorluk yaptı. 1959 yılında Ankara Şeker Fabrikası'nda doktorluğa başladı.

Adına ödül düzenleniyor

Önceleri halk şairi geleneğine bağlı şiirler yazan Kansu, sonrasında ise Yeni Şiir’i benimseyerek 1940 kuşağının toplumcu şairlerine katıldı. 17 Mart 1978’de Ankara'da aramızdan ayrıldı. 1986’dan beri her yıl Ceyhun Atuf Kansu’nun ailesi tarafından "Ceyhun Atıf Kansu Şiir Ödülü" düzenleniyor.

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