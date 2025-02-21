Bir başucu kitabı: Pizzaları Dilimlemek, Kaplumbağaları Yarıştırmak ve Matematikteki Diğer Maceralar

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Robert B. Banks’ın daha önce yayımlanan Buz Dağlarını Çekmek, Dominoları Devirmek ve Matematikteki Diğer Maceralar adlı çalışmasının devamı niteliğinde olan Pizzaları Dilimlemek, Kaplumbağaları Yarıştırmak ve Matematikteki Diğer Maceralar'ı günlük hayatta aklımıza takılan sorulara matematiğin sihirli gücü ve pratik düşünme yoluyla cevaplar veriyor.

40 yılı aşkın bir süre Amerika, İngiltere, Hollanda, Meksika, Tayland gibi ülkelerde araştırmalar yapmış ve dersler vermiş çok sayıda ulusal ve uluslararası ödül kazanmış bir bilim insanı olan Prof. Banks, kitabında temel cebir ve geometriyi kullanarak problemleri çözüme kavuşturuyor.

GERÇEK DÜNYADAKİ OLGULAR

Kitabın her biri gerçek dünyadaki bir olguya odaklanan yirmi altı bölümünde matematiğin ve basit akıl yürütmenin bir araya gelerek sayısız ilginç problem ile bunları çözme bilgisini okura sunuyor.

Çeşitli bilimsel alanlardaki problemler ve çözümleri yer aldığı kitapta coğrafya ve demografi alanlarındaki bir problemin çözümüne tanık olurken başka bir bölümde hidroloji, jeomorfoloji ve haritacılık irdeleniyor.

Sayfa: 312

MATEMATİĞİN GÜNLÜK HAYATIMIZDAKİ YERİ

Matematiğin günlük hayatımızdaki işleyişi ile hayal edilebilecek şeylere dair sorular sorarak cebir, geometri ve kalkülüs arasında gidip gelen düzlemde matematiksel düşünmeyi teşvik ediyor. Örneğin, Dünya’daki tüm buzullar erise ne olur? Adeta göğün yarıldığı fırtınalı bir günde bir yerden bir yere gideceksiniz. Olabildiğince az ıslanmak için koşmalı mısınız?

BİLİME DAİR SORULAR...

Yoksa yavaşça yürümeli mi? Gökkuşağı neden renklidir? Dünya’daki ortalama yağış miktarı nedir? Hangi büyük nehirler yukarı doğru akar? Bu zamana dek dünyada kaç kişi yaşamıştır? Washington Anıtı’nın içine kaç golf topu sığar? Kar tanelerinin neden altı kenarı vardır?

Bir beyzbol topunun dikişinin uzunluğu nedir? Her ne kadar matematiksel ifade ve şekillerle dolu olsa da kitap, popüler bilim ve matematiğin kullanım alanlarını anlaşılabilir bir üslupla genel okur kitlesine tanıtırken zekice problem çözme metotları aracılığı ile matematiğin gücünü gözler önüne seriyor.