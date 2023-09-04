Bir çocuğun gözünden dünyanın nasıl döndüğünü anlatan öyküler: Kanlı Ceket Öykü geleneğimize güçlü bir katkı olan Kanlı Ceket, bir çocuğun gözünden dünyanın nasıl göründüğünü; mücadelenin, korkunun umudun ve çabanın yansımasıyla ele alıyor.

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Eğitimci kimliğiyle tanınan Talip Emiroğlu'nun yazdığı öykü kitabı Kanlı Ceket, Destek Yayınları etiketiyle raflarda yerini aldı.

36 yıllık bir eğitimci ve bizzat çocukluğun en zorlu yollarından geçmiş biri olarak kendi yaşamından ve eğitim hayatındaki gözlemlerinden esinlenerek kaleme aldığı Kanlı Ceket, birbirinden farklı ama aynı yöne incelikle işaret eden 6 öyküden oluşuyor.

Öykü geleneğimize güçlü bir katkı olan Kanlı Ceket, bir çocuğun gözünden dünyanın nasıl göründüğünü; mücadelenin, korkunun umudun ve çabanın yansımasıyla ele alıyor.

Yoksulluğun çocukluğu yoktur

Geçmişin zorlu çocukluk yollarından geçenlerin açtığı bambaşka bir yolda yürüyor yeni nesil artık. Talip Emiroğlu o güç patikaları en önden tırmanmış, yoksulluğun sert yüzüyle erken yaşta tanışmış bir eğitimci.

Kendi deneyimlerini bu farklı öykülerle bize aktarırken ne şimdilerin kolaycılığına kaçıp yeni nesli suçluyor, ne de kendi geçmişini saklıyor.

Sahici öyküler...

Her şeyi olduğu gibi, duru bir dille okurla paylaşıyor. Kuşaklar arası iletişim için edebiyatın köprüsünü kullanmayı seçerek mesleğinin avantajlarını dilimizin kıvraklığına ekliyor ve ortaya bu birbirinden farklı gözükse de aynı noktayı ustaca işaret eden sahici öyküler çıkıyor.

Sayfa: 210

Bir solukta okunan roman

Talip Emiroğlu, öykü geleneğimizin çok sağlam bir yerinde duruyor. Geçmişe yapılan bir çeşit yolculuk...

Sorgulamaların gücüyle... En önemlisi de yazarın samimi üslubu. Yaşanmış, bedelleri ödenmiş, içselleştirilmiş bir gerçeklik... Üstelik bir solukta okunuyor.

Kitaptan...