Bir ruhun insan olma yolculuğunun mizahla anlatıldığı kitap: Ne Zaman İnsan Olacağım

Yıllarca farklı bedenlere doğan bir ruh, başına geleceklerden habersiz yana yakıla insan olarak doğmayı bekler. İnsan durumu bir türlü yanıt arar ve insan dışında oluşan bedeninde isyan eden ruh, yaşadıklarının sorumlusu olarak gördüğü Evren'den yardım istemesiyle kendini bambaşka bir diyarda bulur. İnsanın çoğalmasında doğmanın hiç de değişmeyeceği gibi olup olmadığı anlaşırsa artık çok geçtir.
Büründüğü bedenleriyle yaşadığı karmaşık ilişkiler, onu yeni bir isyana sürüklüyor. Bir türlü hayal ettiği gibi bir insan deneyimi yaşayamayan ruh, kendini bir kısır döngünün içinde bulur. Bu kısır döngüden kurtulmanın tek yolu, sonsuz yolculuğun oluşumunda kendini bulmaktan geçmek anlaştığında gerçek yolculuk başlıyor…
Yazar Ben Ne Zaman İnsan Olacağım? 'da bir ruh yolculuğunun üzerinden yaşam ve ölüm konusunu mizahi bir dille ele alıyor. Sosyoloji eğitiminin ardından sinema ve televizyon alanında eğitim alan Soykan, ilk başta sinema filmi olarak kurguladığı kitabını daha sonra bir filmi değiştirmeyi istediğini ifade ediyor.
Sayfa: 192
İNSAN OLMAK NE DEMEK...
Ben Ne Zaman İnsan Olacağım?, eğlenceli bir üslubun arkasında derin bir soru saklıyor: İnsan olmak ne anlama gelir? Hayatın, varoluşun ve evrenin sırrına mizahi bir yolculuk sunarken, okuru da kendi 'insan olma' serüvenini sorgulamaya davet ediyor. Bu kitap, karmaşıklığını hafif bir gülümsemeyle anlatacak. En zor sorular, en basit cevaplarda gizli olduğunu hatırlatacak.
Yazar Elif Soykan
Kitaptan bir alıntı;
"Bir elma, bir meşe ağacı, bir kedi… Yeryüzündeki her varlık, doğuştan doğmaz ne olduğunu bilir ve kendi yolunda devam eder. Peki deli misin? İnsan olmak, sonsuz bir varoluş bilmecesi, bitmeyen bir arayış… Evrenin geniş açılımında küçük ve muzip bir öz, dünya çapında bir kez dünya gelir. Bazen bir pazar tezgâhında, bazen bir ağacın köklerinde, bazen de bir kedinin sessizliğinde kendini bulur. Ama onun içinde tek bir arzunun ateşi yanar: İnsanlık mertebesine ulaşmak."
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış