Bir ruhun insan olma yolculuğunun mizahla anlatıldığı kitap: Ne Zaman İnsan Olacağım

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Yıllarca farklı bedenlere doğan bir ruh, başına geleceklerden habersiz yana yakıla insan olarak doğmayı bekler. İnsan durumu bir türlü yanıt arar ve insan dışında oluşan bedeninde isyan eden ruh, yaşadıklarının sorumlusu olarak gördüğü Evren'den yardım istemesiyle kendini bambaşka bir diyarda bulur. İnsanın çoğalmasında doğmanın hiç de değişmeyeceği gibi olup olmadığı anlaşırsa artık çok geçtir.

Büründüğü bedenleriyle yaşadığı karmaşık ilişkiler, onu yeni bir isyana sürüklüyor. Bir türlü hayal ettiği gibi bir insan deneyimi yaşayamayan ruh, kendini bir kısır döngünün içinde bulur. Bu kısır döngüden kurtulmanın tek yolu, sonsuz yolculuğun oluşumunda kendini bulmaktan geçmek anlaştığında gerçek yolculuk başlıyor…

Yazar Ben Ne Zaman İnsan Olacağım? 'da bir ruh yolculuğunun üzerinden yaşam ve ölüm konusunu mizahi bir dille ele alıyor. Sosyoloji eğitiminin ardından sinema ve televizyon alanında eğitim alan Soykan, ilk başta sinema filmi olarak kurguladığı kitabını daha sonra bir filmi değiştirmeyi istediğini ifade ediyor.

Sayfa: 192

İNSAN OLMAK NE DEMEK...

Ben Ne Zaman İnsan Olacağım?, eğlenceli bir üslubun arkasında derin bir soru saklıyor: İnsan olmak ne anlama gelir? Hayatın, varoluşun ve evrenin sırrına mizahi bir yolculuk sunarken, okuru da kendi 'insan olma' serüvenini sorgulamaya davet ediyor. Bu kitap, karmaşıklığını hafif bir gülümsemeyle anlatacak. En zor sorular, en basit cevaplarda gizli olduğunu hatırlatacak.

Yazar Elif Soykan

Kitaptan bir alıntı;