Bir şairin portresi: Cahit Zarifoğlu

Türk şiirinin sevilen şairlerinden olan ve aynı zamanda Yedi Güzel Adam'dan grubunda yer alan Cahit Zarifoğlu'na dair...

Ankara'da 1 Temmuz 1940'ta dünyaya gelen Abdurrahman Cahit Zarifoğlu, babasının görevi nedeniyle Şanlıurfa Siverek'te başladığı ilköğrenimini, memleketi Kahramanmaraş'ta sürdürdü. Küçük yaşta başlayan edebiyat sevgisi onu ileride çok iyi bir şair yapacaktı.

Ünlü şairin hayatından bazı notlar...

Lise öğrenimine Ankara'da devam eden Cahit Zarifoğlu, son sınıfta edebiyat ve matematikten bütünlemeye kaldığı için 1955'te başladığı lise öğrenimini 1961 yılında bitirdi. Zarifoğlu, liseyi uzattığı yıllarda kısa süre vekil öğretmenlik yapmasının ardından, tekrar Kahramanmaraş'a döndü ve bir gazetede çalışmaya başladı.

Gazetele ve dergilerde yazıları yayınlandı

Lise yıllarında edebiyatla son derece ilgili bir arkadaş grubunun içinde olan Zarifoğlu'nun ilk şiir ve yazı denemeleri, yerel gazete ve dergilerde yayınlandı.

Türk edebiyatının önemli isimlerinden Nuri Pakdil, Rasim Özdenören, Alaeddin Özdenören, Erdem Bayazıt ve Mehmet Akif İnan'la Maraş Lisesinde başlayan arkadaşlıkları, hayatlarının sonraki yıllarında Diriliş, Edebiyat ve Mavera dergilerinde sürdü.

Aynı arkadaş grubu, 1956-1959'da Yenilik, Yeni Ufuklar, Seçilmiş Hikayeler, Türk Sanatı, Varlık, Yeditepe, Dost, Pazar Postası gibi yayınlarda yer aldı ve Maraş'ın Sesi gazetesinin sanat sayfasını hazırlayarak yazı ve eleştiriler yayınladı.

Pilot olma hayali

Lise öğrencisiyken bir süre güreşle meşgul olan ve son sınıfı uçma tutkusuyla okuyan Cahit Zarifoğlu, 1958'de katılmaya hak kazandığı bir planör kursuna, annesinin izin vermemesi üzerine gizlice katıldı.

Yaz boyunca kurs görerek, Türk Hava Kurumu Türkkuşu / Milli Model Uçak (B) Sertifikası alan şair, jet pilotu olmak istediyse de kulağında çıkan rahatsızlık nedeniyle Hava Harp Okuluna giremedi.

Necip Fazıl'ın şahitliğinde evlendi

Mütercim sekreter olarak 1976'da TRT'ye geçen şair, aynı yıl Necip Fazıl Kısakürek'in aracılığıyla, Abdülhakim Arvasi'nin soyundan gelen Van müftüsü Kasım Arvas'ın kızı Berat Arvas ile tanıştı ve 19 Ağustos'ta evlendi. Nikah şahidi ise ünlü şair Necip Fazıl oldu.

Cahit Zarifoğlu öldü

Usta yazar, 1983'te TRT İstanbul Radyosu'na atandı. Son yıllarında çocuk edebiyatına yönelen Zarifoğlu, çocuklar için yazdığı kitaplardan Yürekdede ile Padişah adlı eseriyle, 1984'te Türkiye Yazarlar Birliği Çocuk Edebiyatı Ödülü'nü kazandı. Usta şair pankreas kanseri nedeniyle 7 Haziran 1987'de İstanbul'da vefat etti.

Ergül Tosun

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