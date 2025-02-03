Bir yaşam rehberi: Hayatın Anlamı ve Büyük Filozoflar

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Hayatın Anlamı nedir? Pek çok insan hayatının bir döneminde bu soruyu kendisine sormuştur. Hayatın Anlamı ve Büyük Filozoflar, geçmişin büyük filozoflarının hayatın anlamı sorusuna nasıl cevap aradıklarını ortaya koyuyor.

Bu derleme Konfüçyüs’ten Sartre’a kadar her biri önemli bir felsefi figüre odaklanan ve konuyu onların perspektifinden yaratıcı bir şekilde ele alan otuz beş bölümle geniş bir yelpaze sunuyor.

A.C. Grayling, Genevieve Lloyd ve John Cottingham gibi alanın önde gelen uzmanları tarafından kaleme alınan bu eşsiz ve ilgi çekici kitap, bununla da kalmayıp felsefe tarihinin çağdaş tartışmalarıyla da bağ kuruyor.

Hayatın Anlamı ve Büyük Filozoflar felsefe tarihi, din felsefesi, etik, metafizik veya karşılaştırmalı felsefe gibi alanlara ilgi duyan tüm okurlar için vazgeçilmez bir başucu kitabı.

Hayatın anlamı pek büyük bir başlık. Herkesin ara sıra kendine sorduğu, sormasa da kimi zaman bilinçli ama çoğu zaman bilinç dışında hep aradığı temel bir mesele. Akıl denen yetenek nedeniyle sürekli bir şeylere anlam vermek zorunda olan bizler, buradaki varlığımızın da bir anlamı olmasını arzu ediyoruz.

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MUTLULUK...

Biz mutluluğu iki şey zannediyoruz: Haz ve acıdan kurtulma hali. Haz aldığımız şeylerde, yemek yemek, cinsel ilişki dahil olmak üzere her şeyde ortak bir yön var: Bitiyor.

Biz, insan olarak, yediğimiz yemeğin, ilişkinin, haz veren herhangi bir aktivitenin biteceğini bilen tek varlığız. Aldığımız hazzın biteceğini biliyoruz, o nedenle bir yandan bize çok haz verirken aynı esnada bitecek olmasının hüznünü yaşıyoruz.

Asla yaşamayacağınız hayatlarla, kaçan fırsatlarla ve geride kalmış gençlik nostaljisiyle kendinizi nasıl uzlaştırabilirsiniz? Geçmişin başarısızlıklarını, şimdi’yi tüketen işlerdeki anlamsızlık duygusunu ve geleceği karartan ölüm ihtimalini nasıl kabul edebilirsiniz?