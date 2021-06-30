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    Bol bol kitap okudu, LGS birincilerinden oldu

    Bol bol kitap okudu, LGS birincilerinden oldu

    Adıyaman'da yaşayan Muhammed Fatih, LGS başarısının bol bol kitap okumaktan geçtiğini söyledi.
    • AA
    • 30.06.2021 - 16:14
    • Güncelleme : 30.06.2021 - 16:36
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    Sınavda soruların tamamını doğru cevaplayan Muhammed Fatih Kaplan, 500 tam puan alarak adını birinciler arasına yazdırdı. Adıyaman Türkiye Petrolleri Ortaokulu öğrencisi Kaplan, gazetecilere yaptığı açıklamada, bol bol kitap okuyup ders çalıştığını söyledi.

    BAŞARININ SIRRI, KİTAP OKUMAK

    Kovid-19 salgını sürecinde de ders çalıştığını kaydeden Kaplan, "Ailem ve öğretmenlerim bana destek oldular, ben de sıkı çalıştım bol bol konu tekrarı ve deneme soruları çözdüm, başarımın sırrı bol bol kitap okumak." dedi.

    Bol bol kitap okudu, LGS birincilerinden oldu #1

    "KENDİSİNİ KUTLUYORUM"

    Muhammed Fatih'in babası Bahadır Kaplan ise "Özellikle pandemi sürecinde okul ve ailenin önemi çok fazla. Oğlum 5. sınıftan bu yana düzenli çalışıyor. Son yıl biraz daha deneme ve testlere yönelik çalıştı. Pandeminin de etkisi oldu tabii ki ama temelden derslerine çalıştığı için başarılı oldu, kendisi ile gurur duyuyorum." şeklinde konuştu.

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