B.S. Johnson'dan muzip, üçkağıtçı, huzur bozucu ve devrimci Christie Malry romanı Hayatından memnun olmayan ancak paraya yakın olmak isteyen genç muhasebeci Christie'nin yaşamı, 20. yüzyıl İngiltere'sinde toplumun ve siyasetin işleyişiyle iki yüzlü dindar söylemleri kara mizahla yoğuran çılgın bir romana dönüşüyor.

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Christie Malry, büyük çoğunluğu türlü makinelere kâğıt parçaları sokuşturmakla geçen uzun bir günün sonunda Çift Kayıt'ın olağanüstü simetrisi üzerine düşüncelere dalmış bir halde Tapper's ofisinden evine doğru yol alıyordu.

Sonraki kısımlar için Christie'nin zihninde bir gezinti yapmanın iyi olacağını düşünüyorum; tabii olayların aslında kimin zihninde yaşandığını hepiniz gayet iyi bildiğinden, buna daha ziyade bir gezinti illüzyonu diyelim.

Christie Malry düz biridir. Para kazanması gerektiği için on yedi yaşındayken büyük bir bankada işe girer. Kasvetli iş ortamı ve işyerindeki ilişkiler Christie'yi huysuzlaştırır.

Zaman geçtikçe, yıllarını aynı bankada, konfor alanında geçirip emeklilik yaşı gelene kadar beklemek yerine akşam sınıflarına katılıp muhasebe öğrenmeye ve iş değiştirmeye karar verir.

Muhasebe derslerinde öğrendiği çift kayıtlı hesap yöntemini kişisel hayatında dünyayla hesaplaşmak için kullanmaya başlar.

Bundan sonra gündelik hayatında canını sıkan, onu zora sokan ne varsa çift kayıt yöntemiyle -yani alacak verecek hesabı tutarak- belirleyecektir. Ancak yeni iş yeri, yeni arkadaşlar ve intikam planlarıyla birlikte hesaplar karışır.

Sayfa: 136

Yazar hakkında...

Yazar, 1933'te, işçi sınıfından gelen bir ailenin tek çocuğu olarak İngiltere'nin Hammersmith şehrinde doğdu. 16 yaşında okulu bırakarak bir inşaat şirketinde ve bir fırıncıda muhasebecilik, bir bankada stajyerlik yaptı.

Akşamları kendi kendine Latince öğrendi, üniversite hazırlık kursuna katıldı ve bu sayede 1956'da King's College London'a girmeye hak kazandı. Mezun olduktan sonra öğretmenlik yaptı. Bir yandan da genellikle son derece kişisel ve deneysel romanlar yazdı.

B.S. Johnson

Ödül kazandı

İlk romanı Traveling People'la (Seyahat Eden İnsanlar) 1963'te Gregory Ödülü'nü kazandı. 1960'ların Britanya'sında Alan Burns, Eva Figes, Rayner Heppenstall, Ann Quin, Stefan Themerson, Wilson Harris gibi yazarlardan oluşan bir çevreyle ilişki kurdu. Daha sonraları Kuzey Londra'ya yerleşti ve 1973'teki ölümüne dek burada yaşadı.

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