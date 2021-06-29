Büyük Rus yazar Vladimir Nabokov'un kelebek çizimleri

Ünlü Rus yazar Vladimir Nabokov, ölmeden önce kelebek sevgisini kendine has yeteneğiyle çizmiş.

Mihail Nabokov bu ilgisi sayesinde, ardında eşsiz bir çizim koleksiyonu da bıraktı. Kitaplarının iç kapaklarına özel kelebek çizimleri yaparak bunları ailesine ve yakın dostlarına armağan eden Nabokov’un kelebekleri ise çok güzel...

Hatta Nabokov bu ilgiyi bir adım ileri götürerek bu konuda akademik çalışmalar dahi yapmış, bir dönem Harvard Üniversitesi’ndeki Zooloji Müzesi‘nde pul kanatlılar bölümünün de küratörlüğünü üstlenmiştir.

İşte o çizimler...

Ergül Tosun

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