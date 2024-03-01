Çağdaş dünya edebiyatının özgün yazarı Alber Cohan'ın Solal romanı 20. yüzyıl Avrupa edebiyatının en özgün yazarlarından Albert Cohen, çağdaşları tarafından bir dahi olarak anılmasına neden olacak tüm unsurları ilk romanı Solal ile ortaya koyuyor.

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Çağdaş dünya edebiyatının önemli kalemlerinden olan Albert Cohan'ın Solal romanı, yazarın özgün eserleri arasında yerini alıyor. Everest Yayınları etiketiyle yayınlanan Solal, güçlü kurgusu ve yalın diliyle öne çıkıyor. Albert Cohen, çağdaşları tarafından bir dahi olarak görüldü. Cohen de bu dahiliğin hakkını yazdığı kitaplarla fazlasıyla ispatladı.

Karakterlerin geçmişlerini ve kimliklerini borçlu olduğu tarihi ve ailevi bağlar, miraslarını reddetmekle sahiplenmek arasında gidip gelen ama sonuçta tüm bunların dışında, bireysel görkem ve sefaletleriyle can bulan çok güçlü karakterler. Bunların başında gelen Solal sülalesinden Solal, Kefalonya hahamının torunudur. Genç yaşta Fransa konsolosunun karısı Adrienne’e âşık olur ve birlikte Floransa’ya kaçarlar. Ancak bundan sonrası Paris ve Cenevre’ye taşınan, terk etme, bir araya gelme ve bıkkınlıkla örülü, karmaşık bir yolculuğa dönüşür.

Siyasi hayatların kapıları

Nihayet Solal başka bir âşık bulur kendine: Bu kez ona siyasi hayatın kapılarını da açan bir kadın, Fransa başbakanının kızı Aude de Maussane. Albert Cohen, Yahudilikle Hristiyanlık, kibirle tutku arasında gidip gelen Solal’in ve ailesinin hikâyesini yazmaya fonda Avrupa’nın farklı siyasi ve kültürel manzaralarının bulunduğu başka kitaplarında da devam etmiştir.

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Albert Cohen kimdir

Alber Cohen, 1895 yılında, Yunanistan’ın Korfu Adası’nda doğdu. Ortaöğrenimini Fransa’nın Marsilya kentinde gören yazar, üniversite eğitimini İsviçre’nin Cenevre kentinde tamamladı.

Cenevre’de bulunan Uluslararası Çalışma Örgütü’nün dış ilişkiler komisyonunda yer aldı. Savaş sırasında Londra’ya giderek, özellikle Birleşik Krallık, Fransa ve ABD bölgesindeki göçmenler için hükümetler arası adli düzenlemeler komisyonunda çalıştı.

Bu görevine binaen 15 Ekim 1946 tarihinde mülteci haklarının korunmasına dair yeniden düzenlenen protokolde avukat olarak görevlendirildi. Savaş sonrası Birleşmiş Milletler’de yöneticilik yaptı.

Albert Cohen öldü

Albert Cohen’in Solal adlı romanı 1930’da yayınlandı. Ardından 1938’de Mangeclous, 1954’te Le Livre de Ma Mere (Annemin Kitabı), 1968’de Belle du Seigneur (Efendinin Güzeli) adlı kitapları basıldı.

Efendinin Güzeli romanı Fransa’nın edebiyat Oscar’ı olan l’Academie Française ödülüne layık görüldü. Ayrıca 1969’da Les Valeureux (Korkusuzlar), 1972’de O Vous, Freres Humains (Oh Siz, Kardeşler, İnsanlar), 1978-1979 arası Carnets (Notlar) romanlarını yayınladı. 17 Ekim 1987’de Cenevre’de hayatını kaybetti.

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