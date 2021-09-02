Candan Selman’dan yeni öyküler: Komşu

Candan Selman’ın yeni öykü kitabı Komşu Kafe Kültür Yayınları etiketiyle yayınlandı.

Goglis Ne Demek ve Duran Ufo’dan sonra 3. öykü kitabını sunuyor okurlarına yazar-çevirmen ve editör Candan Selman. 14 öykünün yer aldığı bu kitapta Candan Selman okuru sessiz bir yolculuğa çıkarıyor

. Annesini arayan bir cenin, katillerine haykıran ölü bir kız, Afrika menekşesi tarafından aşağılanan bir adam. Her biri kulağımıza kendi hikâyelerini fısıldıyor.

Ayla pencere kenarına gidip dışarı baktı. Karşıki damdan bir iki kuş havalandı. Bakkal Yakup büyük file içindeki plastik renkli toplardan sarı olanını çıkarıp, bahçıvan şortlu küçük oğlana uzattı.

Sıska tekir, beyaz Anadol’un altından fırlayıp yolun karşısına geçti. İthake kralı Odysseus’un eşi Penelope.

TADIMLIK...

Truva savaşının ardından esir düşen kocasının eve dönmesini sabırla ve sadakatle beklemiş. Neredeyse yirmi yıl. Talipleri çıkmış. Kayınpederi Laertes’e kefen örüyorum, evlenemem şimdi sizinle diyerek onları oyalamış.

Her gece ördüğü bezi sabah söküp akşam tekrar örmüş.” Ayla çekyatın üst rafında duran kitaplardan kalın olanını seçti ve Penelope’nin sözlerini okudu.

Ergül Tosun

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