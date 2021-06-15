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    Çocuklar tatilde Karaburun'un Gizemi'ni çok sevecek

    Çocuklar tatilde Karaburun'un Gizemi'ni çok sevecek

    Karaburunlu dört arkadaşın gizemli yolculuklarına eşlik edeceğimiz Karaburun’un Gizemi, tam da böyle bir hikaye işte...
    • Haber Merkezi
    • 15.06.2021 - 12:36
    • Güncelleme : 15.06.2021 - 13:00
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    Redhouse Kidz (SEV Yayıncılık) tarafından yayımlanan İrem Almaç Yüce’nin yeni kitabı, merak ve heyecanla okunan bir öyküsünün yanı sıra; çocuklara dostluğun, dayanışmanın, doğa ve hayvan sevgisinin değerini de hatırlatıyor…

    BİR SOLUKTA OKUNACAK

    Yazar İrem Almaç Yüce, yeni kitabında çocukları heyecanlı bir yaz tatili macerasının içine çekiyor.

    Redhouse Kidz (SEV Yayıncılık) tarafından yayımlanan Karaburun’un Gizemi, vahşi bir hayvanla bir insan arasındaki sıra dışı bağın ekseninde gelişen olaylarla örülü, sürükleyici bir serüven.

    Çocuklar tatilde Karaburun un Gizemi ni çok sevecek #1

    ÇOCUKLAR ÇOK SEVECEK

    Aile büyükleriyle bir arada olmanın, yazlık arkadaşlarıyla buluşmanın, tavan arasındaki bir odayı düzenlemekten dalından meyve yemeye pek çok güzellikleri keşfetmenin zamanı olan yaz tatilleri, sürükleyici bir kitap okumanın keyfiyle daha renkleniyor.

    Çocuklar tatilde Karaburun un Gizemi ni çok sevecek #2

    DÖRT KAFADARIN MACERASI

    İşte merakla okunan Karaburun’un Gizemi de dört kafadarın yaz tatili macerasını anlatırken, bir yandan da dostluğun, dayanışmanın, doğa ve hayvan sevgisinin değerlerini hatırlatarak çocukların yaz tatiline ayrı bir heyecan katacak…

    Çocuklar tatilde Karaburun un Gizemi ni çok sevecek #3

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

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