Çocuklar tatilde Karaburun'un Gizemi'ni çok sevecek

Karaburunlu dört arkadaşın gizemli yolculuklarına eşlik edeceğimiz Karaburun’un Gizemi, tam da böyle bir hikaye işte...

Redhouse Kidz (SEV Yayıncılık) tarafından yayımlanan İrem Almaç Yüce’nin yeni kitabı, merak ve heyecanla okunan bir öyküsünün yanı sıra; çocuklara dostluğun, dayanışmanın, doğa ve hayvan sevgisinin değerini de hatırlatıyor…

BİR SOLUKTA OKUNACAK

Yazar İrem Almaç Yüce, yeni kitabında çocukları heyecanlı bir yaz tatili macerasının içine çekiyor.

Redhouse Kidz (SEV Yayıncılık) tarafından yayımlanan Karaburun’un Gizemi, vahşi bir hayvanla bir insan arasındaki sıra dışı bağın ekseninde gelişen olaylarla örülü, sürükleyici bir serüven.





ÇOCUKLAR ÇOK SEVECEK

Aile büyükleriyle bir arada olmanın, yazlık arkadaşlarıyla buluşmanın, tavan arasındaki bir odayı düzenlemekten dalından meyve yemeye pek çok güzellikleri keşfetmenin zamanı olan yaz tatilleri, sürükleyici bir kitap okumanın keyfiyle daha renkleniyor.





DÖRT KAFADARIN MACERASI

İşte merakla okunan Karaburun’un Gizemi de dört kafadarın yaz tatili macerasını anlatırken, bir yandan da dostluğun, dayanışmanın, doğa ve hayvan sevgisinin değerlerini hatırlatarak çocukların yaz tatiline ayrı bir heyecan katacak…

Ergül Tosun

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ergul.tosun@ensonhaber.com