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    Çocuklara alışılmadık bir hikaye: Okunmak İstemeyen Kitap

    İsveçli yazar, komedyen David Sundin’in kitap okumayı sevmeyen çocuklar için yaratıcı ve interaktif bir içerikle kaleme aldığı Okunmak İstemeyen Kitap, dikkat çekiyor.
    • Haber Merkezi
    • 15.02.2022 - 10:48
    • Güncelleme : 15.02.2022 - 11:11
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    Çocuklara alışılmadık bir hikaye: Okunmak İstemeyen Kitap

    Çocukları eğlenceli ve çetrefilli oyunlarla beni okuma diyen bir kitabın hikâyesini okumaya davet ediyor. İsveçli yazar, televizyon sunucusu ve komedyen David Sundin’in kitap okumayı sevmeyen çocuklar için yaratıcı ve interaktif bir içerikle kaleme aldığı Okunmak İstemeyen Kitap, alışılmadık canlılıktaki tarzıyla dikkat çekiyor.

    İsveç Kitapçılar Birliği tarafından 2020 yılında yılın çocuk kitabı ödülünü alan Okunmak İstemeyen Kitap, çocukların seveceği tarzda.

    David Sundin, kendi kendine kalmak için elinden geleni ardına koymayan bir kitabın sürprizlerle dolu hikâyesiyle çocuk okurlarla buluşuyor.

    Çocuklara alışılmadık bir hikaye: Okunmak İstemeyen Kitap #1

    "OKUNMAK İSTENMEYEN KİTAP"

    “Pişşt… Okunmak istemeyen bir kitabı okumak hayli zor olabilir. İmkânsız bile denebilir… Belki de başka bir kitap okumalısın.”


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