Çocuklara tarih bilincini öğreten Ninemin İzinde Tarih kitapları Yazar Ercan Yılmaz, Yeditepe Çocuk’ tan çıkan beş kitaplık Ninemin İzinde Tarih serisiyle, yeni hikayeler ve hız kesmeyen muhteşem gezi rotalarıyla okuyucuyu selamlıyor.

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Çocukların severek okuyacağı bu seride birebirinden öğretici ve merak uyandıran hikayeler var. Ninemin İzinde Tarih seti kitaplarıyla çocuklara geçmişe yolculuğa çıkacak, tarihi farklı bir açıdan okuma imkanı bulacaklar.

Yazar Ercan Yılmaz'ın titizlikle hazırladığı bu kitaplar sayesinde çocuklarda tarih bilinci oluşacak. Her anne babanın çocuklarına mutlaka okutması gereken kitapları kitaplığınızda bulundurun.

Tarihe meraklı kahramanımız Sena’ya kimler eşlik ediyor? Çoğu zaman anlaşamasalar da yanından bir türlü ayrılmayan basketbol ve gezme meraklısı Ali Asaf, bir köpekten çok daha fazlası Aksaray malaklısı Ağırbaş, eşine az rastlanan antika motosiklet Deli Kırlangıç, son teknoloji harikası Kadirşinas ve alışılmış babaanne figüründen çok farklı ve çok çılgın Macide Hanım…

Heyecan dolu maceralar

Böyle renkli bir ekip, tarih gezilerine başlayınca doğal olarak heyecan fırtınası da bir an bile dinmek bilmiyor. Ekibimiz, kimi zaman Çanakkale Kilitbahir Kalesi’ne çıkıyor, kimi zaman Eyüpsultan Tepesi’ne gidiyor, kimi zaman da Süleymaniye’den, Ayasofya’ya eğlence, macera ve heyecan dolu bir serüvenle maceradan maceraya atılıyor.

Tozu dumana katan ekibimiz, kimi zaman gülüyor, kimi zaman hüzünleniyor ama genellikle de eğleniyor.

Akıcı hikayeler

Barbaros, Ali Kuşçu, Piri Reis, Evliya Çelebi ve Mimar Sinan gibi Türk tarihinin önemli isimlerinin anlatıldığı bu müthiş seri, heyecan dolu olaylar ve akıcı hikayelerden oluşuyor.

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