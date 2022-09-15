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    Çocukların kaleminden Maceracı Sınıfı'nın heyecan dolu hikayesi

    İki öğrencinin yazdığı Maceracı Sınıfı, arkadaşlık ve dostluk hikayesini anlatan sıcak bir serüven..
    • Haber Merkezi
    • 15.09.2022 - 11:52
    • Güncelleme : 15.09.2022 - 12:50
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    Çocukların kaleminden Maceracı Sınıfı'nın heyecan dolu hikayesi

    Yazmaya ve okumaya tutkulu iki arkadaş; Melek Öztoprak ve Aslan Attar’ın birlikte kaleme aldığı Macera Sınıfı, birbirine bağlı ve her macerada sımsıkı tutunan çocukların hem komik hem de yetişkinlere bile ders verebilecek kadar özgün hikâyesi.

    İki çocuk tarafından kaleme alınmış olmasını unutup böyle muazzam bir anlatının içinde gezinen; “Keşke çocuk olsaydım.” dedirten ve gülümseten anılarla dolu.

    Çocukların kaleminden Maceracı Sınıfı nın heyecan dolu hikayesi #1

    "Biz bir sınıftık"

    "Biz zor bir sınıftık, yerimizde duramazdık; başımıza muhakkak bir şeyler gelirdi ama kendimizi hep kurtarırdık.” Arkadaşlık ve birbirini sahiplenme ile yaşanan maceralarında; yaşamın en erken dönemlerinde farklılıklara duyulan saygının önemi çocuk gözünden anlatılıyor.


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