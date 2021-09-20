Çok kitap alıyor ama çok okumuyoruz

Eskişehirli sahaf Devran Bildik, insanların bazen bir kitabı alıp bir kere okuyup kaldırdığını, belki de hiç dokunmayıp rafına bıraktığını anlattı.

İkinci el kitapların eski olduğu algısının da doğru olmadığını ifade eden Eskişehirli sahaf Devran Bildik, yeni çıkan bir kitap hariç herhangi bir kitabı ilk elden sahafa sormak gerektiğini belirtti. Devran Bildik, "Bizdeki kitaplar eski ve yıpranmış değil, bu algı yanlış. Kitaplar çok satılıyor ancak insanlar kitap alıyor ama çoğunlukla okumuyor. Bizdeki kitaplar altı çok çizilmiş, yıpranmış değil, tertemiz kitaplar çoğunlukta. İnsanlar bazen bir kitabı alıp rafına koyuyor ve belki de hiç dokunmuyor, bir kere okuyor ve kaldırıyor. Bu tür kitaplar zaten yeni gibi geliyor bize, ikinci el kitaplar da oldukça temiz ve iyi kullanılmış oluyor genelde." dedi.

"FİYATLAR SABİTLENMELİ"

Pandeminin ilk zamanlarında yasaklar ortaya çıkınca ‘yandık, bittik’ dediklerini, ancak o dönemde herkesin ilk başta evine kitap almaya başladığını gördüklerini anlatan Bildik, şunları söyledi:

"O dönem internet eliyle kitap satanlar çok iyi iş yaptı. 2021’de ise duruma alıştık ve satışlar düşmeye başladı. Uzaktan eğitim de işlerin azalmasında etkili oldu, evden çıkamadıkları için öğrenciler sahaflardan alışveriş yapamadılar. Şimdi de insanlar internetten kitap almayı çok sevdi ve bu alışverişleri de 4-5 site yapmaya başladı. Kitap fiyatları yükseldi, bu sitelerde yüzde 60-70 indirimli kitaplar satılmaya başlandı. Dolayısıyla bu durum kitap satan küçük işletmeleri zor duruma soktu. Liste fiyatlarının sabitlenmesi için bir yasa bekliyoruz şimdi."





SAHAF NE DEMEK

Sahafın, kitapçı anlamına gelmediğini dile getiren Bildik, "Sahaf, Arapça kökenli bir kelime, ‘suhuf’ kelimesinden geldiği söylenir, bu da sayfa demektir. Burada temelde sayfası olan eski, matbu ya da elle yazılmış şeyleri alıp satan kişi anlamı vardır, çoklukla bunlar kitap olduğu için kitapçı algısı oluşmuş zamanla. Baskısı olmayan mektuplar, haritalar, özel baskı kitap, dergi, gazete satılan yerdir sahaflar. Eskiden plakçılar kasetçiler vardı, bu malzemeler de zamanla bizde yer almaya başladı, bizde tablo da olur, hat da olur, vasiyetname de olur." ifadelerini kullandı.

Ergül Tosun

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