Çok okumaktan ziyade, seçip okumak önemli

Çok kitap okumak elbette önemlidir. Ama bu neyi okuduğunuza bağlı çoğu zaman...

Sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla beraber bol bol kitap tavsiyeleri de paylaşılıyor. Çok kitap okumak, her yerde okumak bir okur için önemli olabilir. Ama burada öne çıkan etken ise; ne okuduğumuzdur.

Zamanın az, kitabın ise çok olduğunu düşündüğümüzde daha kaliteli ve kişiye katkı sunacak eserler okumak daha faydalı olacağı aşikar.

Herkesin okuduğunu okumak

Yeni çıkan çok satan, raflarda inmeyen bir kitabın iyi olacağı anlamına gelmez hiçbir zaman. Böyle bir şeyle karşılaştığınızda hemen şunu söyleyin: "Herkesin okuduğunu okumak zorunda değilim."

İyi bir okuma dünya klasiklerini okumakla başlar. Dünya klasiklerini okumayan bir kitapseverin hayatından çok şeyin eksik olduğunu belirtmekte fayda var. Nitekim, dünya klasikleri kişiye okumayı sevdiren yegane kitaplardır.

Dolayısıyla yine çok okuyun ama seçerek okuyun diyoruz...

Dünyanın önde gelen girişimcilerin kitap ve okumakla ilgili söyledikleri sözlere kulak verelim...

"Kitaplar ikinci ailem"

Örneğin gençliğinde günde yaklaşık 10 saatini okumaya ayırdığını söyleyen ve bilim kurgu hayranı olan Elon Musk, “Kitaplar ve sonrasında ailem tarafından büyütüldüm" diyor.

"Her kitap keşfedelecek bilgi demek"

Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg ise 2 haftada en az 1 kitap okumaya çalışıyor ve kitap okumanın önemini, “Kitaplar bir konuyu tam anlamıyla keşfetmenizi sağlar" sözüyle açıklıyor.

"Her kitap, keşfedilecek yeni bilgi yolları açar" diyen Bill Gates ise yılda 50 kitap okuduğunu söylüyor.