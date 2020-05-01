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    Çok satan kitaplar - 01 Mayıs 2020

    Kitap Ayracı, haftanın çok satan kitaplarını listeledi.
    • Özel İçerik
    • 01.05.2020 - 11:20
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    Çok satan kitaplar - 01 Mayıs 2020

    Bu hafta, çok satanlarda ilk sırayda yine "Şeker Portakalı" var. Onu takip eden isimlerden "İçimizdeki Şeytan" ise, ilk 10'a ikinci sıradan giriş yapıyor. Ardından da pandemi günlerinin en çok okunan romanlarından "Körlük" geliyor...

    haftanın çok satan kitapları

    ŞEKER PORTAKALI

    Brezilyalı yazar Jose Mauro de Vasconcelos’un 1968’de yayımlanan Şeker Portakalı adlı eseri, yalın anlatımı ve çarpıcı hikâyesiyle dünya edebiyatının unutulmaz başyapıtları arasında yer alıyor. Yazarının hayatından izler taşıyan eser, bir çocuğun iç dünyasından yola çıkarak tüm insanlığa acıyla yoğrularak olgunlaşmanın ağırlığını duyumsatıyor.

    Şeker Portakalı

    Jose Mauro de Vasconcelos

    Çev.: Emrah İmre

    Can Yay.

    S.: 182

    Kitabı satın almak için tıklayınız: kitapyurdu

    haftanın çok satan kitapları

    İÇİMİZDEKİ ŞEYTAN

    Bu romanında, toplumsal gündemin kişilikler üzerindeki baskısını ve güçsüz insanın "kapana kısılmışlığını" gösteriyor Sabahattin Ali. Aydın geçinenlerin karanlığına, "insanın içindeki şeytan"a keskin bir bakış.

    İçimizdeki Şeytan

    Sabahattin Ali

    Yapı Kredi Yay.

    S.: 267

    Kitabı satın almak için tıklayınız: kitapyurdu

    haftanın yeni çıkan kitapları

    KÖRLÜK

    Körlük, ürkütücü bir roman, beklenmedik bir felaketi yaşayan bir toplumun nasıl çöktüğünün, nasıl bencilleştiğinin ve değer yargılarını yitirdiğinin hikâyesi. Konusunun ürkütücülüğüne rağmen olağanüstü bir şiirsellikle anlatılmış bu unutulmaz roman, usta yazarın belki de en etkileyici yapıtı.

    Körlük

    Jose Saramago

    Çev.: Işık Ergüden

    Kırmızı Kedi Yay.

    S.: 336

    Kitabı satın almak için tıklayınız: kitapyurdu

    haftanın çok satan kitapları

    KIRMIZI PAZARTESİ

    Kolombiyalı büyük yazar Gabriel García Márquez’in 1981’de yayımlanan yedinci romanı Kırmızı Pazartesi, işleneceğini herkesin bildiği, engel olmak için kimsenin bir şey yapmadığı bir namus cinayetinin öyküsü. Hem Kolombiya’da, hem de yayımlandığı dünyanın dört bir yanındaki pek çok ülkede sarsıcı etkileri olmuş bir roman. Usta yazar, çocukluğunu geçirdiği kasabada yıllar önce yaşanmış bir cinayet olayını aktarıyor. Romanın kahramanı Santiago Nasar’ın öldürüleceği daha ilk satırlardan belli. Kırmızı Pazartesi, yalnızca bir cinayetin arka planını değil, bir halkın ortak davranış biçimlerinin potresini de çiziyor. Böylece, sonuna dek ilgiyle okuyacağınız bu kısa ve ölümsüz roman, bir toplumsal ruhçözümü niteliği de kazanmış oluyor.

    Kırmızı Pazartesi

    Gabriel García Marquez

    Çev.: İnci Kut

    Can Yay.

    S.: 120

    Kitabı satın almak için tıklayınız: kitapyurdu

    Çok satan kitaplar - 24 Ocak 2020

     

    BİR ÖMÜR NASIL YAŞANIR?

    Daha anlamlı yaşamak için İlber Ortaylı’dan tavsiyeler…

    Bir Ömür Nasıl Yaşanır?

    İlber Ortaylı

    Kronik Kitap

    S.: 288

    Kitabı satın almak için tıklayınız: kitapyurdu

    haftanın çok satan kitapları

    1984

    Distopya olarak nitelendirilen George Orwell’ın bu şahane eseri, geçmişin aslında ne kadar da gelecekten izler taşıdığını ortaya koyuyor. 1948’de kaleme aldığı bu eser ile Orwell, günümüz modern dünyasına bir protesto bırakıyor. Her ne kadar kitabında 1984 yılını tasvir etse de kitabın derinliklerinde bugünden izler de bulabilmeniz mümkün. Bu durumda elbette ki George Orwell’ın ileri görüşlülüğü etkili.

    1984

    George Orwell

    Çev.: Celal Üster

    Can Yay.

    S.: 352

    Kitabı satın almak için tıklayınız: kitapyurdu

    haftanın çok satan kitapları

    HAYVANLARDAN TANRILARA - SAPIENS

    30’dan fazla dile çevrilmiş bu kışkırtıcı çalışma özellikle Jared Diamond, James Gleick, Matt Ridley ve Robert Wright’ın eserlerine aşina okurlar için muhteşem bir kaynak.
    “Sapiens, tarihin ve modern dünyanın en büyük sorularını gayet yalın bir dille ele alıyor. Çok seveceksiniz!”
    (Jared Diamond - Tüfek, Mikrop ve Çelik’in yazarı)

    Hayvanlardan Tanrılara - Sapiens

    Yuval Noah Harari

    Çev.: Ertuğrul Genç

    Kolektif Kitap

    S.: 412

    Kitabı satın almak için tıklayınız: kitapyurdu

    haftanın çok satan kitapları

    SİMYACI

    Simyacı, Brezilyalı eski şarkı sözü yazarı Paulo Coelho'nun, yayınlandığı 1988 yılından bu yana dünyayı birbirine katan, eleştirmenler tarafından bir `fenomen' olarak değerlendirilen üçüncü romanı. Simyacı, altı yılda kırk iki ülkede yedi milyondan fazla sattı. Bu, Gabriel Garcia Marquez'den bu yana görülmemiş bir olay. Yüreğinde, çocukluğunu yitirmemiş olan okurlar için bir `klasik' kimliği kazanan Simyacı'yı Saint-Exupery'nin Küçük Prens'i ve Richard Bach'ın Martı Jonathan Livingston'u ile karşılaştıranlar var (Publishers Weekly). Simyacı, İspanya'dan kalkıp Mısır Piramitlerinin eteklerinde hazinesini aramaya giden Endülüslü çoban Santiago'nun masalsı yaşamının felsefi öyküsü...

    Simyacı

    Paulo Coelho

    Çev.: Özdemir İnce

    Can Yay.

    S.: 184

    Kitabı satın almak için tıklayınız: kitapyurdu

    haftanın çok satan kitapları

    MOMO

     

    Momo, büyük bir kentin tiyatro harabelerinde yaşayan küçük bir kızdır. Buldukları ya da kendisine hediye edilenler dışında hiçbir şeyi yoktur. Ancak olağanüstü bir yeteneği vardır: Momo, muhteşem bir dinleyicidir ve bunun için oldukça bol zamanı vardır. Bir gün hayaletimsi topluluk “duman adamlar” ortaya çıkar. İnce hesaplı planlar kurup insanların zamanını çalarlar. Onları durduracak tek kişiyse Momo’dur.

    Momo

    Michael Ende

    Çev.: Leman Çalışkan

    Pegasus Yay.

    S.: 304

    Kitabı satın almak için tıklayınız: kitapyurdu

     

    haftanın çok satan kitapları

    1984

    Distopya olarak nitelendirilen George Orwell’ın bu şahane eseri, geçmişin aslında ne kadar da gelecekten izler taşıdığını ortaya koyuyor. 1948’de kaleme aldığı bu eser ile Orwell, günümüz modern dünyasına bir protesto bırakıyor. Her ne kadar kitabında 1984 yılını tasvir etse de kitabın derinliklerinde bugünden izler de bulabilmeniz mümkün. Bu durumda elbette ki George Orwell’ın ileri görüşlülüğü etkili.

    1984

    George Orwell

    Çev.: Celal Üster

    Can Yay.

    S.: 352

    Kitabı satın almak için tıklayınız: kitapyurdu

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    Damla Karakuş

    [email protected]

    Instagram: biyografivekitap

     

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