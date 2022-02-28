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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, yazar Şule Yüksel Şenler'i anlattı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, vefatının 3. yılı dolayısıyla gazeteci-yazar Şule Yüksel Şenler için hazırlanan belgeselde yer aldı.
    • AA
    • 28.02.2022 - 09:28
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, yazar Şule Yüksel Şenler'i anlattı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Şule Yüksel Şenler için hazırlanan "Şule Belgeseli"nde merhumeyi anlattı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT1'in Twitter hesabından paylaşılan belgeselin tanıtım videosunda Şenler için, "Kitap ve yazılarının yanı sıra ülkenin dört bir yanını dolaşarak verdiği konferanslarıyla da on binlerce insana en zor zamanlarda büyük bir cesaret vermiştir." ifadelerini kullandı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, yazar Şule Yüksel Şenler i anlattı #1

    "ŞULE ABLA"

    Emine Erdoğan ise başörtülü öğrencilerin üniversitelerde tesettürlü şekilde okuyabilmelerinin önündeki engellerin kaldırılması talebine öncülük eden Şenler'e, "Şule abla" diye hitap ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

    "HEPİMİZE YÖN VERDİ"

    "Ben ve benim gibi birçok genç hanıma yön vermiş biriydi. Şule abla, 'Sizler benim hayalimin süsüyken bugün hayallerimin gerçeğisiniz.' diyebilmiştir. İçinde yaşamaya arzuladığımız dünyayı kuracak cesareti vermiştir o bize."

    BELGESEL BUGÜN YAYINLANIYOR

    Kitapları, yazıları ve konferansları ile on binlerce insana cesaret veren Şule Yüksel Şenler’in mücadele dolu hayatını konu alan belgesel 28 Şubat Pazartesi saat 19.45'de TRT1'de yayınlanacak.


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