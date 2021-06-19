Dan Carlin'in Sonumuz Hep Yakın kitabı raflarda

Amerikalı gazeteci-yazar Dan Carlin'in Sonumuz Hep Yakın kitabı, hep Kitap logosuyla okurlarla buluştu.

Ödüllü podcast Hardcore History'nin yaratıcısı ve dünyanın en büyük hikâye anlatıcılarından Dan Carlin’in, geleceğin zorluklarını öngörebilmek için geçmişten gelen kıyamet anlarından bazılarına yakından baktığı kitabı Sonumuz Hep Yakın, hep kitap etiketi ile raflardaki yerini aldı.

Tarih hakkında konuşan bir anlatıcıdan başka bir şey içermeyen uzun bir gösteri, ABD’de nasıl bu kadar popüler oldu? Çünkü bu gösteri, kendine has sesi ve tarzıyla 2005’ten bu yana yeni nesil medya içerikleri üreten Dan Carlin ile ilgili.

ZOR ZAMANLAR VE İNSANLAR

Zor zamanlar dayanıklı insanlar mı doğurur? Çocuklarımızı yetiştirme biçimimizin toplumsal ölçeğe bir etkisi var mı? Kendimizi yok etmeden, silahlarımızın gücüyle baş etmeyi başarabilecek miyiz?

İnsanlığın becerisi, bilgisi ve teknolojisi gerileyebilir mi? Bu tür soruların cevaplarını kimse bilmiyor ama kimse onları Dan Carlin'den daha ilginç bir şekilde sormuyor.

Bu tarz fikirler günümüze hitap eden, incelikli alt metinler içeren bir Alacakaranlık Kuşağı havasındadır ve çoğunlukla modern akademik disiplinlerin sınırlarını aşarak; drama, edebiyat ve sanatın alanına taşar.





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KENDİNE ÖZGÜ HİKAYE ANLATIMI

Kendine özgü hikâye anlatımı, eğlenceli ve modern diliyle Sonumuz Hep Yakın, geçmişe ve kendimize bakma şeklimize meydan okuyor. Aynı zamanda ele almamızı istediği sorular, akla gelebilecek en önemli konuyu içeriyor.





Dan Carlin

DEMOKLES'İN KILICI

insanın hayatta kalması! Çünkü Tunç Çağı'nın çöküşünden nükleer zamanların zorluklarına kadar bu mesele, ısrarcı bir Demokles Kılıcı gibi insanlığın tepesinde.

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com