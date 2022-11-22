David Rooney'ın Akrep ve Yelkovanın İzinde kitabıyla saatler dünyasına yolculuk

David Rooney'ın Akrep ve Yelkovanın İzinde kitabı geçmişten günümüze değin saatlerin kültürel hayatına yolculuk yapıyor.

Antik Roma'nın güneş saatlerinden Çin İmparatorluğu'nun su saatlerine, Orta Çağ'da devrimi körükleyen kum saatlerinden 1611'de inşa edilen Amsterdam Borsası saatine kadar tüm kültürlerden insanlar binlerce yıl boyunca çeşit çeşit saatler inşa etti.

Bazen bir zafer nişanesi bazen de bilginin kaynağı olarak boy gösteren bu cihazların, icat edildikleri günden itibaren insanlık için değiştirici ve dönüştürücü bir rolü oldu, öyle ki zaman zaman bizi yıkımın eşiğine getirdiler.

Seçkinler onları güçlerini göstermek, para kazanmak, vatandaşları yönetmek ve hayatları kontrol etmek için kullandı –bazen de tüm bunlara karşı koymak için kullanıldılar.

Bir uygarlık panoraması

Tarihçi ve saatbilimci David Rooney, Diyarbakır'dan Ümit Burnu'na, Londra'dan Osaka'ya seçtiği on iki saat üzerinden okura adım adım bir uygarlık panoraması sunuyor; akrep ve yelkovanın izini sürerken inanç ve erdem, düzen ve üretim gibi her biri uygarlığın yapıtaşlarından olan kavramlara mercek tutuyor.

Kitap için ne dediler

"Yalnızca bir saatbilimcinin zevki değil, zamanı kaydetmenin doğası ve sembolizmi üzerine ustaca bir tefekkür. Rooney, Orta Çağ'a ait kum saatlerinden Doomsday Clock'a, Jaipur'dan Jodrell Bank'a, GMT'den GPS'e kadar bir dizi neşeli hikâyeyle hem eğlenceli zaman geçirmenizi hem de durup düşünmenizi sağlıyor. Çarpıcı bir başarı."

Richard Holmes

"Eski Roma'daki güneş saatlerinden tarih boyunca ve kültürler arasında kullanılan astronomik, mekanik ve atomik saatlere kadar Rooney, gündelik hayatı düzenleyen bu olağanüstü nesneler hakkında kusursuz bir kitap kaleme almış."

Jerry Brotton

"Şaşırtıcı derecede orijinal... Bir popüler bilim klasiği." –Patricia Fara, Bilim: Dört Bin Yıllık Bir Tarih'in yazarı "Zamanın işleyişinin insanlık tarihini nasıl şekillendirdiğine dair zengin bir araştırma. Hevesli ve bilgili bir rehber olan Rooney, tarihin karanlık taraflarını ortaya çıkarmaktan çekinmiyor. Okurlar, zamanı kaydetmenin önemine dair yeni şeyler keşfedecekler."

Publishers Weekly

"Saatlerin hem bize hem de bizim hakkımızda söylediklerine dair büyüleyici bir çalışma... İnsanı düşünmeye teşvik eden değerli bir entelektüel yolculuk."

Wall Street Journal

"Son derece zekice... Oldukça sürükleyici, her sayfasında hayranlık uyandırıyor."

NY Times Book Review

"Sevimli, kişisel, kendine özgü... Rooney kitap boyunca saatlerle ilgili zekice bilgiler ve anekdotlarla okuru eğlendiriyor. Bu büyüleyici ve son derece bilgilendirici metni sindirerek okuyun."

Kirkus Reviews