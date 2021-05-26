Euro
10.3408
-0.27%
Dolar
8.4427
-0.23%
Altın
517.43
0.13%
Borsa
1.414
1.01%
Bitcoin
340.500
6.17%
EXEN Coin
37.28
-8.71%
22ºC
İstanbul
Puslu güneşli 22 C

    David Vann'ın okunası romanı: Akvaryum

    Renkli bir masal havasında başlayan roman, bir noktadan sonra David Vann’ın alışılmış gerilim çizgisine doğru hızla yol alıyor ve şaşırtıcı gelişmelere açılıyor.
    • Haber Merkezi
    • 26.05.2021 - 12:09
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    David Vann'ın okunası romanı: Akvaryum

    İngiliz yazar David Vann, Seattle sokaklarında geçen Akvaryum’unda, 1980’lerin sonunda şehrin etrafında şekillenen cızırtılı gitarlı punkvari müzik türü grunge’dan, başka bir deyişle Seattle sound’dan izler bulmak mümkün.

    Bir süre sonra sadece bir müzik türü değil aynı zamanda bir yaşam tarzı haline gelen grunge’ın kitapta en büyük izlerini ana karakterlerden Sheri’nin sevgilisi Steve’de sürüyor okuyucu.

    Mızıka çalmayı seven Steve’in tamirhaneye benzeyen evinde en dikkat çeken eşyalardan biri devasa büyüklükte bir hoparlörü olan müzik seti. O müzik setinden ve Steve’in mızıkasından çınlayan müzikleri hayal etmekse bize kalıyor.

    David Vann ın okunası romanı: Akvaryum #1

    Satın almak için tıklayın:

    KÜREK ÇEKEN KARAKTERLER

    Akvaryum’da işte bu kara deliğin cazibesine karşı kürek çeken karakterler var. Steve de bunlardan biri. Tam bir müzik sevdalısı olan Steve yemek yapmayı seviyor, sevgilisi Sheri’ye ve onun kızına karşı son derece sevecen ve ilgili davranıyor.

    David Vann ın okunası romanı: Akvaryum #2

    Yazar David Vann

    MÜZİĞİN RİTMİ...

    Neşeli bir karakter diyebileceğimiz Steve kuşkusuz bu neşesini Seattle sokaklarından almıyor ama Seattle sound’un hakkını sonuna kadar veriyor.

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir