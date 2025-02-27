Dijital bağımlılığa karşı zihin sağlığını korumanın yolu kitap okumaktan geçiyor

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Siz de sosyal medya bağımlısı mısınız? Sabah kalktığınızda ilk işi elinize telefonu almaksa sizi tehlikeler bekliyor demektir. Zihin sağlığınızı koruyamıyorsanız bol bol kitap okuyun. Üstelik biz söylemiyoruz, yapılan araştırmalar bunu gösteriyor.

Son dönemde dijital tüketim alışkanlıklarının geldiği boyut iş dünyasının iştahını kabartırken bilim insanları sağlıklı bireyler ve sağlıklı bir toplum yapısı için uyarılarda bulunmaya devam ediyor.

Dijital minimalizm, günümüzün hızlı ve sürekli online olan dünyasında zihin sağlığını korumada bir yöntem olarak karşımıza çıkıyor. Teknolojinin günlük yaşamdaki rolünün artması, sürekli gelen bildirimler, mesajlar, sosyal medya paylaşımları ve bilgi akışı zihinsel sağlık üzerinde daha fazla baskı yaratıyor. Dijital minimalizm, bu karmaşayı hafifletmeyi ve dijital dünyaya daha dikkatli bir şekilde yaklaşmayı hedefliyor.

Bunun için ise bol bol kitap okumak gerekiyor.

Bilgi ve iletişim teknolojileri hayatımızı kolaylaştırırken fazla kullanımı çeşitli sorunları beraberinde getiriyor.

Tüm dünya COVID-19 ile birlikte pandemi kısıtlamaları altında. Hastalık korkusu, karantina, sosyal mesafe, sürecin belirsizliği, iktisadi sorunlar sonucu ortaya çıkan yalnızlık hâli insanları daha kaygılı hale getirdi ve bilgi ve iletişim teknolojileri stresten kaçmanın bir yolu oldu.

DİJİTAL BAĞIMLILIK TEHLİKESİ

Burada dijital bağımlılık tehlikesi söz konusu. Sağlıklı davranışlar önce alışkanlıklara sonra da bağımlılık yaratan kalıplara dönüşebilir. Pandemiyle birlikte dijital bağımlılık gösterenlerin sayısında önemli artış olduğuna dikkat çekiyor.

Uzmanla bu süreçte anne - babaları sık sık uyarıyor. O da çocukların dijital bağımlılık yerine, onları kitap okumaya yönlendirmek. Bu sayede çocuk hem kitap hem de dijital meteryallar arasında denge sağlamış olacak.

GELİŞEN HAYAL GÜCÜ

Kitap okuyan çocuk, kitap kahramanlarıyla kendini özdeşleştirebilir ve derin hayaller kurabilir. Hayal dünyası gelişen çocuk, ondan sonraki hayatını da kitap okumak üstüne inşa edecektir.

Uzman Klinik Psikoloğu Cansu Karaman şöyle anlatıyor;

KİTAP OKUYUN TAVSİYESİ