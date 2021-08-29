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    Dinozorların evrim yolculuğuna eğlenceli bir okuma: Dinozorların Şarkısı

    Patricia Hegarty'ın yazdığı, Thomas Hegbrook'ın resimlediği Dinozorların Şarkısı, çocukların ilgiyle okuyacağı bir kitap.
    • Haber Merkezi
    • 29.08.2021 - 10:20
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    Dinozorların evrim yolculuğuna eğlenceli bir okuma: Dinozorların Şarkısı

    Tarih öncesi yaşama melodik bir pencereden bakan Dinozorların Şarkısı; ilk örnekleri gün ışığından uzak derin denizlerde görülen, zamanla karaya ve hatta havaya uzanıp neredeyse bütün yerküreye hükmeden dinozorların evrimi hakkında hem eğlenceli hem de bilgilendirici bir anlatı sunuyor.

    Yirmiden fazla dinozor türünü sayfalarına taşıyarak her birini kendi habitatı içinde ele alan kitap, yalnızca güçlülerin hayatta kalabileceği bir dünya düzeni üzerine düşündürüyor.

    Türlerin devamlılığını miniklerin kolayca anlayabileceği bir dille aktaran Dinozorların Şarkısı, fosil bilime ilgi uyandırıyor, evrimleşerek gittikçe küçülen ve günümüze kadar ulaşmayı başaran dinozor türevi diğer hayvanları araştırmaya heveslendiriyor.

    Dinozorların evrim yolculuğuna eğlenceli bir okuma: Dinozorların Şarkısı #1

    DİNOZORLARIN ALEMİ

    Plateosaurus, stegosaurus, ankylosaurus, tyrannosaurus ve daha niceleri... Dinozorlar âleminden yükselen neşeli bir şarkı yeri göğü inletiyor! Çarpışıp, dövüşüp, koşturup; milyonlarca yıl sürecek bir egemenliği müjdeliyor. Geriye sonsuza dek sürecek, sarsıcı bir destan bırakıyor...

    Dinozorların evrim yolculuğuna eğlenceli bir okuma: Dinozorların Şarkısı #2

    EN ÜRKÜTÜCÜ HAYVAN

    Gelmiş geçmiş en ürkütücü hayvan türü olarak anılan dinozorlara ve hüküm sürdükleri koca bir çağa dair akılda kalıcı detaylar paylaşan Dinozorların Şarkısı, en küçüğü on metreden büyük olan bu yırtıcı yaratıkların yaşam şekilleriyle ilgili ilginç bilgiler aktarıyor.

    Dinozorların evrim yolculuğuna eğlenceli bir okuma: Dinozorların Şarkısı #3

    ASIRLARA SIĞMAYAN DÖNEM

    Asırlara sığmayan bir dönemi, kulakların pasını silecek bir şarkı eşliğinde anlatan eser; ritmik dili, etkileyici resimleri ve ciltli baskısıyla her çocuğun kütüphanesinde bulunması gereken, olmazsa olmaz kitaplardan.

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

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