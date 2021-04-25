Dostoyevski'nin Suç ve Ceza romanının elyazması çizimleri

Dostoyevski, kendi külliyatında da özel bir yere sahip Suç ve Ceza'nın elyazmalarını çizimler ve karalamalarla doldurmuştu.

Kuşkusuz Dostoyevski’nin romancılığın en büyük ustalarından biri olduğunu söyleyebiliriz. Bu açıdan hayatı da, yazma süreci de en az yazdıkları kadar önemlidir okurları için.

Yazarın, sadece dünya edebiyatında değil, kendi külliyatında da özel bir yere sahip Suç ve Ceza’nın elyazmalarındaki çizimleri, işte bu süreci kısmen aydınlatıyor.

YAZARIN YARATICI ÖZELLİĞİ

Çizimlerin hangisi, hangi karaktere ait ayırt etmek pek mümkün olmasa da insan ya da bina karalamalarının, elyazısı denemelerinin yazarın yaratıcı süreci için bizzat yazmak kadar önemli olduğu aşikâr.

İşte dünyaca ünlü romanın elyazmaları...

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