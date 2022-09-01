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    Dünya Barış Günü'nde edebiyatımızın önde gelen şairlerinin barış içerikli şiirleri

    Dünya Barış Günü'nde edebiyatımızın önde gelen şairlerinin barış içerikli şiirleri

    Bugün Dünya Barış Günü... Savaşsız ve sorunsuz bir dünya hepimizin özlemi. Bu dileği sadece biz paylaşmıyoruz, şairler de şiirleriyle dünyaya mesaj yolluyor...
    • Haber Merkezi
    • 01.09.2022 - 11:27
    • Güncelleme : 01.09.2022 - 12:11
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    Bugün 1 Eylül Dünya Barış Günü...

    Kutlu olsun...

    Dünya Barış Günü'nde bütün dünyaya savaşsız bir dönem diliyoruz. Savaşın önüne ancak ve ancak sanatı, kültürü koyabileceğimiz takdirde gerçek dünya düzenine ulaşabiliriz.

    Şairler ve yazarlar da şiirleriyle, kitaplarıyla, sözleriyle dünya barışına katkıda bulunmaya çalışıyor. İşte o şiirlerden bir derleme...

    Dünya Barış Günü kutlu olsun... Savaşsız bir dünya özlemi hepimizin ortak dileği. Bu vesileyle Türk edebiyatının önde gelen şairlerinin barış temalı yazdığı şiirleri sunuyoruz...

    Barış Koyun Çocukların Adını - Refik Durbaş

    Şimdi bilmem kaçıncı paralelde
    Kuru topraklara yağmur yağıyor
    Bir filmin orta yerinde kaç gecedir
    Uzanıp elimi tutuyorsunuz

    Elimi her sefer bir şey için
    Elimi her sefer bir kere tutarsınız
    Sonra bütün davalarımla ortalıkta
    Sonra olanca kalabalığımla yalnız

    Hava ve deniz arasında
    Ekmekle barış arasında
    İnanın hepiniz varsınız
    Sonsuz şeyler uğruna mesela
    Kırılıp dökülen şeyler uğruna
    Kendinizi ne çok aldattınız

    Dağlar bildiğince yüksek olsun
    Gözden uzak tutamam sizi durun
    Yaşamak küçük aldanışlarla güzel
    Ölümü alın götürün.

    Dünya Barış Günü nde edebiyatımızın önde gelen şairlerinin barış içerikli şiirleri #1

    Ben Maksada Bakarım - Oktay Rifat Horozcu

    İnsan dediğin nedir
    Abur cubur
    Olsa da olur
    Olmasa da olur
    Maksat barış
    Yurtta barış cihanda barış
    Kendi savaş
    Adı barış
    Ama yanarmış yıkılırmış
    Boş veeer
    Maksat barış

    Muharebe Görmüş Bir Adam Anlatıyor - Necati Cumalı

    Muharebede ne ölüm korkusu gelir
    İnsanın aklına
    Ne, evi barkı düşünürsün
    Gezin üst kenarın ortasından
    Arpacığın tepesinden
    Beğendiğin yerini seçersin hedefin
    Tetiği elin titremeden çekersin

    Artık karşındaki sana benzemez
    O da küçük bir dükkân işletir
    memleketinde
    O da karısını sever
    Onun da senin gibi
    Küçük bir çocuğu var
    Aklına bile gelmez
    Artık senin yaşaman için
    Onun ölmesi lâzımdır

    Dünya Barış Günü nde edebiyatımızın önde gelen şairlerinin barış içerikli şiirleri #2

    Çocuklarınız İçin - Rıfat Ilgaz

    Zorumuz ne insan kardeşlerim,
    Amacınız kökümüzü kurutmaksa,
    Yetmiyor mu tayfunlar, taşkınlar,
    Bunca aç, bunca sayrı, kırım, kıyım,
    Sayısız işkence kurbanları…
    En kötüsü,
    Güngünden başımıza inen bu gökyüzü!

    Bu toplanıp dağılmalar ne oluyor
    Yüksek düzeylerde?
    Neden alçakgönüllü değilsiniz,
    Sözünüz mü geçmiyor birbirinize,
    Hangi dilden konuşuyorsunuz?
    Barışsa eğer istediğiniz
    Uçaklardan başlayın işe
    Önce çirkinleşen savaş uçaklarından…
    Ya insanları bir yana bırakıp
    Sivrisineklerin kökünü kurutun
    Ya da bataklıkları!

    Cıgarayı Attım Denize - Cemal Süreya

    Biz eskiden de en aşağı böyleydik senlen
    Bir bulut geçiyorsa onu görürdük
    Bir minarenin keyfine diyecek yoksa onu
    Bir adam boyuna yoksulluk ediyorsa onu
    Ne zaman hürlüğün barışın sevginin aşkına
    Bir cıgara atmışsak denize
    Sabaha kadar yandı durdu

    Dünya Barış Günü nde edebiyatımızın önde gelen şairlerinin barış içerikli şiirleri #3

    Yeryüzü Aşkın Yüzü Oluncaya Dek - Adnan Yücel

    Barış dedik bunca yıl
    Kardeşlik dedik-sevgi dedik
    Yepyeni umutlar doğurduk umut tacirlerinden
    Düştük peşlerine korkusuz
    Aç-susuz
    Ve en dikenli yollarda yalınayak
    Gelecekleri kapkara
    Dilleri yumuşak
    Yalanları güzel ve ak
    Girdiler dünyamıza alkışlanara


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