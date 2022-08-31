Dünyada satış rekorları kıran Grinin Elli Tonu kitabında erotizm etkisi

E.L. James’in popüler romanı Grinin Elli Tonu, tüm dünyada adeta fırtınalar estirdi. Romanın bu denli satması ve okunması çok erotik olmasından ileri geliyor.

Yayınlandığı günden bu yana tüm dünyada milyonlarca okura ulaşan, aşk, romantizm ve cinselliğe edebiyatta yeni bir soluk katan E.L James’in ünlü romanı olan Grinin Elli Tonu kitabındaki erotizm, okurları bu romana yöneltti.

Yazarın bile bu kadar çok satmasını beklemediği kitap, Türkiye'de ve dünyada satış rekorları kırdı. Aylarca ve hatta yıllarca çok satan raflarda yer aldı. Kitap, daha sonra yönetmen Seamus McGarvey ve John Schwartzman tarafından sinemaya uyarlandı. Grinin Elli Tonu, aynı başarıyı Beyaz Perde de gösterdi.

Edebiyat dergileri ve araştırmacılarının yaptıkları araştırmalara göre romanın ana ekseni cinsellik ve seks olduğu için okurlarda büyük talep gördü. Öte yandan kadını bir meta olarak gösteren ve şiddetli sahnelerin de olması kitaba yöneltilen eleştirilerden birini teşkil ediyor.

Seri halinde yayınlandı

Yazarına büyük ün getiren Girinin Elli Tonu, günümüzde bile çok okunan ve satın alınan eserlerin başında geliyor. Öyle ki çok sevilen kitap daha sonraki süreçlerde seri halinde yayınlanmaya başlandı.

Kitabın konusuna kısaca bakalım...

Sayfa: 453

Tesadüften doğan bir aşk

Edebiyat öğrencisi Ana Steele genç girişimci Christian Grey ile röportaj yapmaya gittiğinde karşısında yakışıklı, zeki ve hükmedici bir adam bulur. Toy ve masum Ana bir anda bu adama karşı arzu duymaya başladığını şaşkınlıkla fark eder.

Grey'in gizemli hali ona yakınlaşma arzusunu daha da alevlendirir. Ana'nın güzelliğine, zekâsına ve özgür ruhuna karşı koyamayan Grey de onu istediğini itiraf eder ama kendi şartları vardır…

Yazar E.L. James

Yeni arzular keşfetmek

Grey'in kendine has erotik istekleri karşısında şoke olan Ana, bir yandan da heyecanına engel olamaz ama tereddütleri vardır.

Grey, kendi canavarlarına esir olmuş ve hükmetme takıntısı olan bir adamdır.

Ana ve Grey cüretkâr, tutkulu bir tensel ilişkiye yelken açarken Ana, Christian Grey'in sırlarını ve kendi karanlık arzularını da keşfedecektir.