Edebiyat tarihine damga vurmuş yazarların hayatını anlatan filmler Yazarların hayatını anlatan filmlerden hangilerini biliyorsunuz? Sevdiğiniz yazarların hayatlarını merak ediyorsanız sizler için dünya edebiyatının önde gelen kalem ustalarının yaşamlarından derlenen filmler hazırladık. İzlemeniz ümidiyle...

Yazarların hayatını anlatan filmler listesi epey uzun. Bazıları yazar biyografileri tadında, hayat hikayelerine panoramik yaklaşan yapımlarken bazıları da hayatlarının belli bir dönemine oturuyor.

Sevdiğiniz, okuduğunuz, satırları arasında kaybolduğunuz yazarların sıra dışı yaşamlarını merak eden okurlar için birbirinden güzel filmleri derledik.

Edebiyat tarihine damga vurmuş yazarlar ve yazarların hayatını anlatan filmler arasından meraklısı için bir seçki yaptık.

İyi seyirler diliyoruz...

Agatha

Merak edilen başlıklar

Agatha Christie’nin hayatı söz konusu olduğunda en merak edilen başlıklardan birisi de Agatha Christie’nin kaybolduğu 11 gün konusudur. İşte 1979 tarihli, Michael Apted’in yönettiği Agatha filmi bu konuya odaklanıyor.

Her ne kadar biyografik öğeler barındırsa da bir Amerikalı gazetecinin araştırmalarına ve soruşturmalarına odaklanan film Aralık 1926’da eşinin boşanma teklifi üzerine arabasına binip ortadan kaybolan ve bir otele Mrs. Neele olarak kaydını yaptıran Agatha Christie hakkında keyifle izlenebilir bir yapım. Dustin Hoffman, Vanessa Redgrave, Timothy Dalton gibi isimler başrollerde.

Vita ve Virgina

Adından da anlaşılacağı üzere her ikisi de yazar olan Vita Sackville-West ile Virginia Woolf hakkındaki film, ikilinin gerçek aşk hikâyesine odaklanıyor. Chanya Button’un yönettiği filmde karşımıza Gemma Arterton, Elizabeth Debicki, Isabella Rossellini gibi isimler çıkıyor.

Mary Shelley

Frankenstein’ın yazarı Mary Shelley’in hayatı hakkındaki film, yazarın yalnızca şair Percy Shelley ile ilişkisine değil, Frankenstein eserini ortaya çıkaran hayat hikâyesine ve zihinine de odaklanıyor. Elle Fanning ise Mary Shelley rolünde ve ona Bel Powley, Owen Richards gibi isimler eşlik ediyor.

Rebel in The Rye

Yazarların hayatını anlatan filmler arasında belli bir döneme değil de genel olarak hayatının tümüne odaklanan örneklerden biri olan film, Çavdar Tarlasında Çocuklar kitabının yazarı J.D. Salinger’ın hayatını anlatıyor. Danny Strong’un yönettiği ve Kenneth Slawenski ile birlikte yazdığı filmde Salinger’ı canlandıran Nicholas Hoult’a Kevin Spacey ve Victor Garber eşlik ediyor.

Tolkien

Yine bir yazar biyografisi filmleri arasında bir ismin hayatının geneline değinen bir örnek Tolkien. Yine de ağırlıklı olarak yazarın çocukluk, gençlik ve ilk yetişkinlik dönemlerini anlatan filmde, özellikle Tolkien’in Orta Dünya mitolojisini yaratmasında etkili olan tarihi-sosyal arka planı ve hayal gücünün çalışma sistemini de yazara uygun bir sinema diliyle görmek mümkün. Rebel in the Rye filminde Salinger’a hayat veren Nicholas Hoult, karşımıza bu sefer de Tolkien olarak çıkıyor.

The Invisible Woman

Charles Dickens hakkındaki film, yazarın hayatındaki belli bir vakaya odaklanıyor: Charles Dickens’ın kariyerinin zirvesindeyken tanıştığı Nelly adındaki kadınla hikâyesine odaklanan filmde Nelly karakterini Felicity Jones canlandırırken Ralph Fiennes karşımıza Charles Dickens olarak çıkıyor.

Becoming Jane

Edebiyat tarihinin en benzersiz kalemlerinden Jane Austen’ın hayatını, yaşadığı dönemin ve çevrenin arka plandaki mükemmel canlandırmasıyla birlikte izliyoruz. Jane Austen’a hayat veren isim ise Anne Hathaway.

The End of the Tour

Edebiyat tarihinin en özel kalemlerinden biri olan, çağdaş yazarlardan David Foster Wallace İğrenç Adamlarla Kısa Görüşmeler ve Bu Su kitaplarıyla Türkçe okurunca da çok sevilmişti. 2008’de intihar eden yazarın Infinite Jest adlı kitabının yayımlanmasının ardından Rolling Stone yazarı David Lipsky’nin yapacağı röportaj için birlikte geçirdikleri beş günü konu alan film, yazarın yaşayışına, hayata, edebiyata ve varoluşa bakışına dair hüzünlü detayları içeriyor. Donald Margulies’in ünlü yazarı canlandırdığı filmde ona David Lipsky rolünde Jesse Eisenberg eşlik ediyor.

Sylvia

Truman Capote Hakkında İki Film: InfamousveCapote

Amerikan edebiyatının tanınmış yazarı Truman Capote, idam cezası alan katiller 1959’da Kansas’taki bir çiftlikte yaşayan Clutter ailesinin dört üyesini öldüren ve idama mahkûm edilen Richard Hickock ve Perry Smith ile görüşerek cinayetleri yazmak ister.

Altı yıllık bir yazım süreci geçiren ve tüm dünyada çok okunan bu kitap için Capote’nin katillerle yaptığı görüşme süreçlerine odaklanan iki film var.

Bunlardan birisi, Douglas McGrath’in yönettiği, Toby Jones, Sandra Bullock, Sigourney Weaver gibi isimlerin yer aldığı 2006 tarihli Infamous ve diğeri de Bennet Miller’in yönetip Philip Seymour Hoffman, Catherine Keener, Clifton Collins Jr. gibi isimlerin oynadığı 2005 tarihli Capote.