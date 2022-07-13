Edebiyatımızın usta kalemi Bilge Karasu'nun 17'inci ölüm yıldönümü

Türk edebiyatının sevilen yazarlarından olan Bilge Karasu, 17 yıl önce hayatını kaybetti.

Edebiyatımızın önemli kayıplarından olan Bilge Karasu'nun bugün 17'inci ölüm yıldönümü. Yazarı saygıyla anıyoruz.

Bilge Karasu'ya dair bazı notlar...

Bilge Karasu 1930'da doğdu. Şişli Terakki Lisesi'nde ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü'nde okudu.

Basın-Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü'nde, Ankara Radyosu Dış Yayınlar Bölümü'nde çalıştı. 1963-64'te Rockefeller Bursu'yla Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde bulundu.

Çeşitli ödüller aldı

1974'te Hacettepe Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladı. İlk yazısı 1950'de, ilk öyküsü de 1952'de Seçilmiş Hikâyeler Dergisi'nde yayınlanan Bilge Karasu, 1963 yılında D. H. Lawrence'ın The Man Who Died (Ölen Adam) kitabının çevirisiyle Türk Dil Kurumu Çeviri Ödülü'nü, 1971'de Uzun Sürmüş Bir Günün Akşamı kitabıyla Sait Faik Hikâye Armağanı'nı, 1991'de Gece kitabı ile Pegasus Ödülü'nü ve 1994'te Ne Kitapsız Ne Kedisiz'le Sedat Simavi Vakfı Edebiyat Ödülü'nü aldı.

Bilge Karasu öldü

Bilge Karasu 13 Temmuz 1995'te hayatını kaybetti.