Edebiyatta Yüzüklerin Efendisi'nden önce Tılsımlı Yüzük vardı

Yüzüklerin Efendisi hem filmi hem de kitabı milyonlarca kişi tarafından izlendi, okundu. Ama ondan önce de Friedrich Heinrich Karl de La Motte Fouqué’ye ait Tılsımlı Yüzük gerçeğini unutmayalım.

Yüzük, bir yandan bağlılığı simgelerken diğer yandan tılsımlı özellikler taşıyan, sahibine iktidar bahşeden, bu nedenle dönüşümü, tehlikeyi, yok oluşu da barındıran bir arzu nesnesi olarak karşımıza çıkar. Can Yayınları'ndan yer alan habere göre, Yüzüklerin Efendisi'nden önce dünya edebiyat sahnesinin kimsenin pek bilgi sahibi olmadığı Tılsımlı Yüzük gerçeği varmış.

Yüzüklü hikâyeler söz konusu olduğunda ilk akla gelenlerden biri kuşkusuz J.R.R. Tolkien’in Hobbit’i ve Yüzüklerin Efendisi serisidir.

Tolkien’in artık efsaneleşmiş yapıtları, İskandinav ve Germen mitolojisinin, Nibelungen Destanı’nın izlerini de taşır, hatta Richard Wagner’in Nibelungen Yüzüğü’yle ilintilendirildiği de olur.

TILSIMLI YÜZÜK

Kuzey efsaneleriyle harmanlanmış yüzük hikâyelerinin tarihinde birkaç yıl daha geriye gidecek olursak, rotamız bizi iflah olmaz bir şövalye mitleri âşığına, Friedrich Heinrich Karl de La Motte Fouqué’ye ve onun Tılsımlı Yüzük’üne götürür.

Tılsımlı Yüzük'ün ilk baskılarından.

ALMAN ROMANTİKLERİNDEN

Tılsımlı Yüzük, tam da yukarıda sözü edilen başka meseleleri odağına alan, bizleri büyüleyici bir dünyanın içine çekiveren bir yapıt. Tılsımlı Yüzük’ün yaratıcısı de La Motte Fouqué, Alman Romantik akımının çocuklarından.

YAZARLARI ETKİLEYEN BÜYÜK ANLATILAR

Edgar Allan Poe’nun ileride For one Fouqué there are fifty Molières (Bir Fouqué, elli Molière bedeldir) sözleriyle öveceği yazarın en büyük tutkusu geçmişin büyük anlatılarıdır: Kurmaca evrenlerini yaratırken Borges’i de derinden etkilemiş İskandinav sagalarından, Ortaçağ’ın şövalyelik ve kahramanlık efsanelerinden beslenir.

Karl Philipp Fohr'un Tılsımlı Yüzük için yaptığı bir çizim.

EN ÖNEMLİ METİNLER...

1813’te yayımladığı Tılsımlı Yüzük, edebiyat alımlamasında çoğu zaman yazarın en önemli metinlerindendir. Fouqué’nin bu romanı, salt içinde üretildiği çağda popülerliği en yüksek olan yapıtlardan biri olma özelliğini kazanmakla kalmayıp aynı zamanda romantik düşüncenin şövalyeliği idealize eden kanadını en iyi temsil eden romanlardan biri olarak kabul edilir.

Friedrich Heinrich Karl de La Motte Fouqué

UNUTULAN KİTAP

Tılsımlı Yüzük’ün yazarı ömrünün son yıllarında dönemdaşları tarafından unutuldu; çünkü yazarın sevmekten asla vazgeçmediği şövalye miti ve kahramanlık destanları güncelliğini yitirmişti artık.

TILSIMLI YÜZÜK'ÜN İLHAMI

1843’te yoksulluk içinde öldüğünde, kendinden sonraki kuşaklara, mesela Robert Louis Stevenson, Louisa May Alcott, Edgar Allan Poe, H.P. Lovecraft, William Morris ve J.R.R. Tolkien gibi yazarlara değerli bir ilham kaynağı olacağını nasıl bilebilirdi ki? Tılsımlı Yüzük olmasaydı belki Bir Yüzük de doğmazdı.

Ergül Tosun

