Emine Işınsu'nun ardından

Türke edebiyatının önemli kadın yazarlarından olan Emine Işınsu'yu iki önce kaybettik. Usta yazarın edebiyatına ve kitaplarına bir bakış...

On yedi yaşındayken basılan şiir kitabı 'İki Nokta' ile edebiyat dünyasına adım atan, çıkardığı Töre (1971) dergisi ile bir neslin hafızasına kazınan Işınsu, romanlarında Türkiye’nin sancıları öne çıkaran bir yazar olarak biliniyor.

2008’den beri Alzheimer hastalığı ile mücadele eden Işınsu, son dönem eserlerinde Türk tasavvufunun zirveleri Yunus Emre, Niyazi Mısri, Hacı Bayram Veli ve Hacı Bektaş Veli’nin hayatları ele alan romanlara imza atmıştı.

EDEBİYAT ORTAMINDA BÜYÜDÜ

Işınsu, 17 Mayıs 1938’de babasının Tümen Komutanı olarak görev yaptığı Kars’ta doğdu. Annesinden dolaylı sürekli edebiyattan söz edilen, şiir okunan bir çevrede, babasının görevlerinden ötürü de Sarıkamış, Urfa, Karaman gibi yurdun çeşitli yerlerinde ve her birinde birkaç yıl yaşayarak büyüdü.

ROMANLARINDA MEKAN VE TASVİR

Işınsu’nun romanlarında mekân tasvirlerinden çok insan psikolojisi öne çıkar. Birinci tekil şahıs anlatımıyla yazılan ilk romanı Küçük Dünya’da her şey romanın kahramanın ruh halinden süzülerek aktarılır.

Diğer romanlarında birinci tekil şahıs terk edilse de yine olayları ve mekânları kahramanların duygu süzgecinden geçtikten sonra ve onların algılamalarıyla görürüz. Bu psikolojik ağırlık zaman zaman şuur akımını andırır.

ÖDÜLLERİ

Usta yazar yazın hayatı boyunca pek çok ödüle değer görüldü. Onlardan bazıları;

"Küçük Dünya" ile T. C. Turizm Bakanlığı Sanat Armağanı, "Ak Topraklar" ile Türk Edebiyatı Vakfı Roman Ödülü, "Bir Yürek Satıldı" oyunu ile Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Radyofonik Oyun Yarışması’nda dram dalı birinciliği,"Sancı" ile Türkiye Millî Kültür Vakfı Roman Ödülü,"Canbaz" ile Türkiye Yazarlar Birliği Roman Ödülü,Türk Ocakları Hamdullah Suphi Tanrıöver Armağanı,Karaman Türk Dili Ödülleri, “Türkçeyi Doğru ve Güzel Kullanan Yazar Ödülü” İLESAM (Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği), “Şeref Ödülü” Türkiye Yazarlar Birliği- İstanbul Şubesi, “Ömür Boyu Roman Ödülü” gibi çeşitliödüller kazandı.





VASİYETİ YERİNE GETİRİLDİ

Yazarın naaşı vasiyeti üzerine Ankara’da Hacı Bayram Veli Camii’nde salgın tedbirleri kapsamında öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Gölbaşı Kabristanı’nda son yolculuğuna uğurlandı.